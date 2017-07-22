Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,59 ve altınyüzde 1,21 kazandırırken, dolar ise yüzde 0,11 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 107.749,80, en düşük ise 105.198 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,59'luk artışla 106.842,79 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,21 artarak 142,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,17 artışla 951,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 231,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 234,00 liraya çıktı.
Bu hafta avro yüzde 1,55 değer kazanarak 4,1150 liraya yükselirken, ABD doları ise yüzde 0,11'lik düşüşle 3,5320 liraya geriledi.
Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60, yatırım fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile hisse senedi fonları oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bonove tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,27 arasında gerçekleşti.
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Bu hafta dolar kaybettirdi
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,59 ve altınyüzde 1,21 kazandırırken, dolar ise yüzde 0,11 değer kaybetti.
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