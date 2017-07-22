22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı

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Muayene esnasında çocuğu öğüren çocuğun annesi kadın doktoru tartaklayıp, saçından sürükledi.
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı

Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde, bir kadınrahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğunu muayene için Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Dr. Fatma Banu Turhan tahta çubuğu çocuğun dilinin üzerine koyarak boğazına bakmak istedi. Bu sırada iddiaya göre çocuk öğürünce annesi S.A. saldırdı. Kadın doktoru tartaklayıp, saçından sürükleyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

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DOKTOR İSTİFA ETTİ

Olay gece saat 01.30 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. S.A. rahatsızlanan kızını bir yakını olan kadın ile birlikte hastanenin acil servisine getirdi. Dr. Fatma Banu Turhan çocuğu muayene ederken tahta çubuğu dilini üzerine koyarak boğazına baktı. İddiaya göre bu sırada çocuk öğürünce annesi S.A. tepki göstererek doktora saldırdı. Doktoru tartaklayıp, saçından çeken S.A. daha sonra çocuğunu alarak hastaneden ayrıldı. Dr. Fatma Banu Turhan, S.A. hakkında şikayetçi oldu. İfadesi alınan S.A. serbest bırakıldı. Dr. Fatma Banu Turhan yaşanan olayın ardından istifa etti.

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