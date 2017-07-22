22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Rusya'dan yine aynı sebep! İade etti

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Rosselhoznadzor açıklamasında Türkiye’den gelen üzümde sorunlar yaşandığını önceki gün duyurdu.
Rusya'dan yine aynı sebep! İade etti
Rusya'dan yine aynı sebep! İade etti Rusya'dan yine aynı sebep! İade etti Rusya'dan yine aynı sebep! İade etti

Türkiye’den Rusya’ya 2017 rekoltesinden ihraç edilen ilk parti üzümlerde Akdeniz sineği larvası bulunduğunu ilan eden Rusya tarım ürünleri sıhhi denetim dairesi “Rosselhoznadzor”, 23 ton üzüm yükünün tamamının iade edildiğini duyurdu.

 Kurumun Krasnodar il müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Türkiye’den üzüm yükünün 20 Temmuz tarihinde deniz yoluyla Rusya'nın Novorosiysk limanına geldiği kaydedildi. 23 tondan oluşan partide denetim gerçekleştiren müfettişler, Türkiye’de verilen belgelerde “temiz” vizesi olmasına rağmen “Kaliforniya çiçek tripsi” olarak adlandırılan Akdeniz sineği larvası buldukları söylendi. Karantina gereği bu tür haşere içeren ürünlerin Rusya topraklarına girişi yasak olduğu için 23 tondan üzümün geri gönderildiği kaydedildi.

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