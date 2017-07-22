22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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ABD'de Trump krizi: Yalancının teki...

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı John Brennan, Donald Trump yönetiminin ülkeyi krize soktuğunu söyledi.
ABD'de Trump krizi: Yalancının teki...
ABD'de Trump krizi: Yalancının teki... ABD'de Trump krizi: Yalancının teki... ABD'de Trump krizi: Yalancının teki...

John Brennan, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'in görevden alınması durumunda Kongre’nin Trump'a “yeter” demesi gerektiğini savundu.

Brennan, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper ile birlikte Colorado'nun Aspen kentindeki Aspen Güvenlik Forumu'nda konuştu.

Rusya’nın ABD seçimlerini etkilediğine dair iddiaları araştıran özel yetkili savcı Mueller’in oldukça iyi bir seçim olduğunu ifade eden Brennan, Mueller’in Trump'ın anayasal olmayan taleplerini reddetmesi gerektiğini ifade etti.

Trump’ın Mueller'i görevden alacağı ile ilgili iddialara da değinen Brennan şunları kaydetti:

"(Meuller) Trump tarafından kovulursa gerçekten Kongre üyelerinin, seçilmiş temsilcilerimizin buna karşı durup artık yeter diyeceklerini umuyorum, yasa ve hükümet sistemimizi çiğneyen şeyler için bahaneler ve maruzatlar üretmeyi bırakırlar."

Yönetimin saklayacak bir şeyi yoksa bir an önce Rusya soruşturmasını hızlandırması gerektiğini vurgulayan Brennan Mueller’in görevden alınma talebinin hükümet yetkililerince de reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

Brennan "Bunun partiler konusu olmayacağını umuyorum. Cumhuriyetçiler ve Demokratların burada hükümetin geleceğinin söz konusu olduğunu göreceğini ve gelecek için bazı şeylerin yapılması gerektiğini fark edeceklerini umuyorum." dedi.

TRUMP'A YALANCI SUÇLAMASI

Brennan, ülkenin bir krizde olduğunu savunarak Trump’ın istihbarat kurumlarının Rusya ile ilgili değerlendirmelerini küçümsemesini “utanç verici" olarak niteledi.

Trump’ın uluslararası arenada yaptıkları konusunda hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Brennan Trump’ın bu siyasetinin ülkeyi nasıl daha güvenli hale getireceğini anlamadığını ifade etti.

Brennan “Gayet dürüst olarak söylüyorum, Trump’ın bazen söylediklerinin olanlarla aynı olmadığına dair kaygılar var." ifadelerini kullandı.

Aynı oturumda konuşan Clapper ise Trump yönetiminin Rusya'yı yeterince ciddiye alıp almadığına yönelik bir soruya Trump'ın kampanyasında kullandığı "Yeniden Büyük Amerika" sloganına atıfta bulunarak Beyaz Saray’ın ajandasının yeniden büyük Amerika yerine “Yeniden Büyük Rusya” yönünde olduğunu söyledi.

Trump yönetimi yetkililerinin Ruslarla yaptığı görüşmelere de değinen Clapper söz konusu yetkililerin görüştüğü kişileri iyi incelemeleri gerektiğini kaydetti.

Clapper, “Görüştükleri kişileri güvenlik taramasından geçirmeleri iyi olacaktı." dedi.

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