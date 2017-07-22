22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Yeni din dersinde neler olacak?

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Yeni din dersinde neler olacak?
Güncellenen programla Peygamber Efendimiz’in hayatı ayrıntılarıyla anlatılacak; güzel ahlakına vurgu yapılacak.
Yeni din dersinde neler olacak? Yeni din dersinde neler olacak? Yeni din dersinde neler olacak?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim (4-8’inci sınıflar) ve ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat taslağını hazırladı. 31 Temmuz’a kadar bakanlığın internet sayfasında kalacak olan “Din, Ahlak ve Değerler” alanındaki programa katkıda bulunmak isteyenler görüşlerini ulaştırabilecek.

İŞTE SINIF SINIF MÜFREDAT

- 4’üncü sınıf: Din ile ilgili temel kavramlar, Hazreti Muhammed aleyhisselamı tanıyalım, din ve temizlik, güzel ahlak.
- 5’inci sınıf: Dua, Allah’a iman, meleklere iman, ramazan ve oruç, adap ve nezaket.
- 6’ıncı sınıf: Peygamberlere iman, namaz, Peygamberimizin hayatı, değerlerimiz.
- 7’nci sınıf: Kader ve kaza, zekat ve sadaka, hac ve kurban, ahlaki davranışlar.
- 8’inci sınıf: Din ve hayat, ahiret hayatı, Kur’ân-ı kerim, Hazreti Muhammed’in örnekliği, Anadolu’da İslam.
- 9’uncu sınıf: İnsan ve din, İslam’ın inanç esasları, İslam’da ibadetler, gençlik ve değerler, gönül coğrafyamız.
- 10’uncu sınıf: Allah ile insan ilişkisi, İslam düşüncesinde siyasi-itikadi ve fıkhi yorumlar, Hazreti Muhammed ve gençlik.
- 11’inci sınıf: Dünya ve ahiret, Kur’ân’a göre Hazreti Muhammed, din ve hayat, Yahudilik, Hıristiyanlık.
- 12’inci sınıf: İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, İslam-bilim ve sanat, haklar ve özgürlükler, Hint ve Çin dinleri, Türkiye’deki bazı din grupları.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

5’inci sınıf ‘Meleklere İman’ ünitesinde günlük hayattan örnekler işlenecek. Öğrenci seviyesine göre halk arasında cinlerden de kısaca bahsedilecek. 6’ıncı sınıfta millî değerler vurgulanacak. 9. sınıfta cihad kavramı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Günümüzde bu kavramın istismar edildiğine değinilecek. 11’inci sınıfta ülkemizde ve İslam dünyasında son zamanlarda faaliyet gösteren illegal, marjinal ile çıkarcı yapılardan örnekler verilecek. Özellikle inanç alanında yaygın olan hurafe ve batıl inançlara yer verilecek. 12’inci sınıf ‘Hint ve Çin Dinleri’ ünitesinde; karma, reenkarnasyon, yoga ve meditasyon gibi kavramlara kısaca anlatılacak.  

TÜRKİYE GAZETESİ

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