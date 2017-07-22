22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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'Vatanına göz dikeni ez oğul' eşliğinde başladı

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'Vatanına göz dikeni ez oğul' eşliğinde başladı
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda, Şubat'ta başlatılan Komando İhtisas Kursu'nun 5'inci aşaması, başarıyla tamamlandı.
'Vatanına göz dikeni ez oğul' eşliğinde başladı 'Vatanına göz dikeni ez oğul' eşliğinde başladı 'Vatanına göz dikeni ez oğul' eşliğinde başladı

Bu aşamadaki 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı' eğitiminde, komando subay ve astsubaylar, geçmişte Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilçede teröre karşı düzenlenen 'hendek barikat' operasyonlardaki gibi, kent merkezlerinde evlerin içine gizlenen temsili teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim gördü.

Dünyanın en zorlu askeri eğitim merkezleri arasında gösterilen Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde 1926'da kurulan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nın şubat ayında başlatılan gönüllü astsubay ve subaylara yönelik Komando İhtisas Kursu’nun 5'inci aşaması, 'Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı', başarıyla tamamlandı. Eğitime Türkiye’den 24, Azerbaycan’dan 14 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 4 olmak üzere toplam 42 astsubay ve subay katıldı. 140 gönüllünün katıldığı ve beşinci safhasına 42 subay ve astsubayın gelebildiği 6 aşamadan oluşan Komando İhtisas Kursu’nda 1 kadın astsubay da bulunuyor.

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BİNALARA GİZLENEN TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEKLER

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki sarp ve dağlık alanlara benzer bölgelerde ihtisas kursunun dört aşamasını geçen komandolar, 5'inci aşamada Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Harekatı eğitimi verildi. Bu eğitimde, geçmişte Doğu ve Güneydoğu'de, terör örgütünün sözde özyönetim ilan etmesinin ardından birçok ilçede güvenlik güçlerince uygulanan hendek barikat operasyonlarında olduğu gibi komando astsubay ve subaylar, kent merkezlerinde evlerin içine gizlenen teröristleri etkisiz hale getirmeye yönelik eğitim aldı. Eğitim başarılı bir tatbikatla sona erdi.

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"VATANINA GÖZ DİKENİ EZ OĞUL" EŞLİĞİNDE TATBİKAT

Tatbikatta barakalar ve binalar şeklinde oluşturulan alana, komandolar Sikorsky tipi helikopterle iniş gerçekleştirdi. Çabuk iniş taktiğiyle hava hücum harekatı icra eden komandolar, Kirpi ve Kobra tipi araçlarla, ‘Vatanına Göz Dikeni Ez Oğul’, ‘Ölürüm Türkiyem’ gibi şarkılar eşliğinde operasyon gerçekleştirdi. Senaryo uyarınca temsili teröristlerin gizlendiği ve birçok noktaya bombalı tuzak kurulan binaların olduğu alana giriş yapıldı. Komandolar, teröristlerin gizlendiği binalara giriş yapmadan önce askeri araçlardan teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Uyarı anonsu ardından otomatik silahlarla komando astsubay ve subaylar, gizlenen bombalı tuzakları imha ederek tek tek evlerin içine girdi ve teröristleri etkisiz hale getirdi. Tatbikat sırasında senaryo uyarınca silahlı çatışmalar da çıktı. Hendek, tünel, bariyer ve bombalı tuzakları aşarak, binalar içinde saklanan temsili teröristleri tek tek etkisiz hale getiren komandolar, tatbikatı başarıyla tamamladı.

KURS 6 AŞAMALI

Psikolojik ve fiziksel testlerin ardından 5 Şubat tarihinde başlatılan Komando İhtisas Kursu, toplam 6 aşamadan oluşuyor. Sırasıyla derin kar ve şiddetli soğuklarda harekatı, muharebe, kara komando harekatı, hava indirme harekatı, su üstü komando harekatının ardından meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı da tamamlandı. Komando İhtisas Kursu, birinci derece EYP (Mayın/El Yapımı Patlayıcı) müdahale ve acele tahrip teknikleri ile 18 Ağustos’ta tamamlanacak.

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