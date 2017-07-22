22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Bilinmeyen numaralara harcama 545 milyon TL

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2010 yılından bu yana telefon rehberlik hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 544 milyon lirayı aştı.
Bilinmeyen numaralara harcama 545 milyon TL
Bilinmeyen numaralara harcama 545 milyon TL Bilinmeyen numaralara harcama 545 milyon TL Bilinmeyen numaralara harcama 545 milyon TL

 Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı 318 milyon 909 bin 504 olurken, 540 milyondan fazla isimle sorgulama gerçekleştirildi.

Telefon rehberlik hizmetlerinin ivme kazandığı 2010 yılından bu yana söz konusu hizmeti veren işletmeciler, toplam 544 milyon 209 bin 333 lira gelir elde etti.

Gelişen teknolojiyle beraber klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010 yılı başında birden fazla şirketin sektöre girmesi ve reklam kampanyalarıyla ivme kazandı. Önceleri, halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasını içeren hizmet, 118'li numaralarla başladı. Rehberlik hizmetleri kapsamına ilerleyen dönemlerde nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu sorgulama gibi hizmetler de dahil oldu.

AA muhabirinin, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumunun (BTK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, 2010 yılından bugüne kadar geçen süreçte söz konusu hizmeti veren işletmecilerin toplam geliri 544 milyon 209 bin 333 lira oldu. Bu dönemde rehberlik hizmeti almak için işletmecilere yapılan toplam çağrı sayısı ise 318 milyon 909 bin 504'ü buldu, 540 milyondan fazla isimle sorgulama yapıldı.

Sadece bu yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 304 bin 96 çağrı yapılırken, toplam çağrı süresi 6 milyon 998 bin 291 dakika olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 10 milyon 651 bin 193 isimle, 2 milyon 22 bin 339 numarayla sorgulama yapıldı. 9 milyon 9 bin 772 bireysel, 3 milyon 387 bin 442 kurumsal numara sorgulandı. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin 3 aylık gelirleri ise 15 milyon 507 bin 923 lira oldu.

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