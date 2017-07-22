Volkswagen'e bir darbe daha!

ABD'de Volkswagen'e karşı iki sene önce açıklanan emisyon davasıyla ilgili bir karar daha çıktı. Federal mahkeme, tam 88 bin 3.0 litre dizel araç sahibi adına açılan davada avukatlara 125 milyon dolar ödenmesine karar verdi.

Mart ayında 500 bin 2.0 litre VW dizel araç sahibi adına açılan davada da 175 milyon dolar ödenmesine karar verilmişti. Böylelikle Volkswagen'in ödemesi gereken miktar 300 milyon dolara yükseldi. Bu paranın 288 milyon doları avukatlık ücreti geri kalan 12 milyon doları da geri ödenmesi gereken giderleri kapsıyor.

25 MİLYAR DOLARI BULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan VW'nin, bugüne kadar 500 bin aracı geri çağırma ve tamir etme maliyetleriyle birlikte ödediği cezalar ve tazminat anlaşmalarıyla yaklaşık 25 milyar dolar harcama yaptığı tahmin ediliyor.

Habertürk