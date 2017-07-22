22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa...

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Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa...
16 Nisan referandumunu bilen Konsensus Araştırma Şirketi son genel seçim kamuoyu araştırmasını açıkladı.
Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa... Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa... Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa...

Konsensus’un araştırmasına göre bu Pazar günü seçim olsa kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti’nin oy oranı yüzde 54.5. En yakın takipçisi CHP’nin oy oranı ise yüzde 26.8

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 5-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen siyasal tahmin anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırma genelinde Türkiye de 18 yaş üstü nüfusu temsil etme yeteneğine sahip toplam 1.500 kişi ile telefon anketi yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 433 ilçe, 85 seçim çevresi ve 81 ilde gerçekleştirilmiştir

CHP'Yİ İKİYE KATLADI

Ankette, 'Bu pazar bir Genel Milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlarda AK Parti'nin oy oranı yüzde 54.5. En yakın takipçisi CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.8…

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