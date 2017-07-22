22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
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O araçlar için son 10 gün

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MASFED Başkanı Erkoç, el konulan ya da takibat altındaki ithal araç sahiplerini, mağduriyetlerini gideren düzenlemeden yararlanmaları için son başvuru tarihi konusunda uyardı
O araçlar için son 10 gün
O araçlar için son 10 gün O araçlar için son 10 gün O araçlar için son 10 gün

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, el konulan ya da takibat altındaki ithal araç sahiplerini, mağduriyetlerini gideren düzenlemeden yararlanmaları için son başvuru tarihi olan 31 Temmuz'u geçirmemeleri konusunda uyardı.

Kendilerine danışmanlık ve avukatlık desteği vermeye devam ettiklerini belirtti. Mağduriyetler ile ilgili uzun süre yürüttükleri çalışmaların bir sonucu olarak düzenlemenin yürürlüğe girmesini sağladıklarını ifade eden Erkoç, mağdur araç sahiplerine Federasyon olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri desteği vermeye devam ettiklerini söyledi.

SAHİBİNE VERİLİYOR

Aynı zamanda Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ve OTONOMİ Başkanı Erkoç, düzenleme ile mağdur durumdaki 42 bin dolayında 3'üncü şahsın mağduriyetinin giderildiğini kaydetti. Bunlar içinde halen bir girişimde bulunmamış olanların, yetkili mercilere ve Federasyonda ilgili birimlerine başvurarak bu düzenlemeden yararlanabileceklerini vurgulayan Erkoç, "Maliye Bakanlığı'nın göstermiş olduğu değeri ödedikten sonra araçlar kendilerine iade edilecek ve bundan sonra devlet çıkışlı olmuş olacak. Bu araçlar artık hiçbir şekilde iyi niyetli 3. kişilerden alınamayacak. Araçlarını geri alacak bu kişiler, değerlendirme ve satma yetkisine sahip olacak. Gümrükteki araçlar da çürümekten kurtulacak" dedi.

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