22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:44Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:38Yatsı 22:20
    • 30°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 106.843 0.10
  • Altın: 142,689 1.13
  • Dolar: 3,5367 0.45
  • Euro: 4,1209 0.62

İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız

»
Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in, Mescid-i Aksa ile Kudüs’e saldırması durumunda "Kudüs intifadasını" tetikleyeceğini bildirdi.
İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız
İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınız

Hamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman Aksa’ya cüret eder ve Kudüs’e savaş açarsa küller altındaki közler hareketlenir ve Kudüs intifadasını ateşler."ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail’in Aksa ve Kudüs’e yönelik uygulamalarının "yankılarının, düşmanın yöneticilerini uykusuz bırakacağı ve Allah’ın izniyle yeni kahramanlıkları doğuracağı" belirtildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınızİsrail'e sert mesaj: Uykusuz kalacaksınızHamas Hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in, Mescid-i Aksa ile Kudüs’e saldırması durumunda "Kudüs intifadasını" tetikleyeceğini bildirdi.
Rusya’dan Suriye hamlesi! İlk kez gerçekleştiRusya’dan Suriye hamlesi! İlk kez gerçekleştiRusya, Suriyeli muhaliflerle ilk kez güvenli bölge için anlaşma imzalandığını duyurdu.
AB'den küstah açıklama: Şantaja izin vermeyeceğizAB'den küstah açıklama: Şantaja izin vermeyeceğizAB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye hakkında küstah bir açıklamada bulundu.
ABD'de Trump krizi: Yalancının teki...ABD'de Trump krizi: Yalancının teki...ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı John Brennan, Donald Trump yönetiminin ülkeyi krize soktuğunu söyledi.
3 şehidin ardından Karadavi'den ilk açıklama!3 şehidin ardından Karadavi'den ilk açıklama!Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Yusuf el-Karadavi, Kudüs'ün sadece Filistinlileri değil tüm İslam ümmetini ilgilendirdiğini belirtti.
İran'a ültimatom verdi! Derhal serbest bırakınİran'a ültimatom verdi! Derhal serbest bırakınABD Başkanı Donald Trump, İran'a ülkede bulunan ABD'li mahkumların derhal serbest bırakılması talebiyle ültimatom yayınladı.
  • ABD açıkladı: YPG ismini değiştirdi22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:42
  • Yeni İsrail kararı! İletişimi kestiler22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:40
  • Katar Emiri'nden flaş açıklama! Başardık22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:38
  • ABD Savunma Bakanı açıkladı: Ölmedi yaşıyor!22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:25
  • BAE'nin İsrail'le gizlice görüştüğü iddiası22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:23
  • Türkiye sınırındaki çatışmada yeni gelişme!22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:04
  • Muhammed Mahmud'in naaşı arş-ı alayı titretti!21 Temmuz 2017 Cuma 23:58
  • Beyaz Saray Sözcüsü Spicer istifa etti21 Temmuz 2017 Cuma 23:48
  • ABD'den ambargocu ülkelere flaş Katar çağrısı!21 Temmuz 2017 Cuma 23:47
  • Amerikalıların vergileri ile Türkiye'de darbe!21 Temmuz 2017 Cuma 23:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri