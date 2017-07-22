Akılalmaz olay! 'Öldü' sanılan balıkçı...

Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Hasan Sağlam (59), depremin meydana geldiği gecenin öncesinde denize açıldığını belirterek, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüşler. haber verdikleri Sahil Güvenlik beni bulup deprem olduğunu söyledi. Ben de ailemle iletişim kurabileceğim bir yere gidip telefon ettim, beni merak etmemelerini söyledim. Küçük bir depremdir diyerek olayı geçiştirdim.

Sahil güvenlikten ölen, önemli ölçüde yaralanan kimsenin olmadığını öğrendiğim için ailemin yanına dönmek yerine balık tutmayı tercih ettim. 300-400 lira harçlığımı çıkartmak varken dönmek işime gelmedi."

Denizde sarsıntıyı hissettiğini ancak önemsemediğini, depremin suda kendisine zararı olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Sağlam, "Salladı gitti, bana zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola çıktım. Balık tutmanın sevinciyle döndüğümde iskele yıkılmış, kayıklar denizin ortasındaydı. O zaman depremin büyüklüğünü anladım." ifadelerini kullandı.