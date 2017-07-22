22 Temmuz 2017 Cumartesi28 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:44Öğle 13:18İkindi 17:13Akşam 20:38Yatsı 22:20
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 35°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 31°C Balıkesir
  • BIST: 106.843 0.10
  • Altın: 142,689 1.13
  • Dolar: 3,5367 0.45
  • Euro: 4,1209 0.62

Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı!

»
Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı tecrit uygulaması sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı! Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı! Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez." dedi.

"İSRAİL'İ KINIYORUM"

- İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

"Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Metal detektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
10 yılda 1.2 milyon ehliyete el konuldu10 yılda 1.2 milyon ehliyete el konulduEmniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2007 ile 2016 yılları arasındaki denetim istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.
Demirtaş'tan Necmettin öğretmen açıklaması!Demirtaş'tan Necmettin öğretmen açıklaması!Selahattin Demirtaş, "Necmettin öğretmenin katledilmesini kınıyorum. Necmettin öğretmenin katledilmesini tereddütsüz bir şekilde kınıyor, lanetliyorum." dedi.
Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı!Erdoğan'dan Mescid'i Aksa çağrısı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı tecrit uygulaması sonrası açıklamalarda bulundu.
Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa...Son anketten çıkan sonuç! Bu pazar seçim olsa...16 Nisan referandumunu bilen Konsensus Araştırma Şirketi son genel seçim kamuoyu araştırmasını açıkladı.
Hero' tişörtü giyen öğrencinin açıklaması şaşırttıHero' tişörtü giyen öğrencinin açıklaması şaşırttıAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci, üzerinde 'kahraman' anlamına gelen 'Hero' yazılı tişörtle sınava girdi.
Hazır bekliyormuş! Fotoğrafı ortaya çıktıHazır bekliyormuş! Fotoğrafı ortaya çıktıCuntacı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un darbe girişimi başlamadan önce saat 20.00 sularında çekilen görüntüsü ortaya çıktı
  • Bakan Soylu, Orgeneral'i de alıp oraya gitti22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:03
  • 'Vatanına göz dikeni ez oğul' eşliğinde başladı22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:24
  • Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  • Yeni din dersinde neler olacak?22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:14
  • FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:20
  • Bir yıl sonra açıkladılar: PKK’nın beyni öldürüldü22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:55
  • Uzmanlar uyardı! Bu iki ilçe tamamen gider22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:07
  • Büyükada ittifakı! Hepsi birleşti22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:05
  • Jandarma terfi ve tayinleri açıklandı22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:40
  • ASELSAN cinayetlerinde FETÖ itirafı!22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri