Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs çıkışı

Kudüs'teki gerilimin son bulması için yoğun çaba harcıyoruz. Macron Abbas ve Livni ile görüştük.

Kim olursa olsun kimsenin can ve mal güvenliği tehlikeye düşürülemez. Buradan İsrail'e bir kez daha söylüyorum: Oradaki şiddet bir an önce son bulmalı.

Kuveyt'in ara buluculuk çabasını destekliyoruz. Bölge ülkelerin yanı sıra diğer aktörlerin

Suudi Arabistan'a krizin çözümünde büyük rol düşüyor.

Son durak olarak Katar'a gideceğiz. Son yıllarda büyük işbirliği kat ettik. Kardeşim Temim ile krizin aşılması için fikir teatisinde bulunacağız.

Soru ve Cevap:

- Alman dışişleri bakanının açıklamaları için ne diyeceksiniz?

Türkiye sosyal, hukuk ve laik bir devlettir. Türkiye'nin içişlerine karışma yetkisi yoktur. Türkiye'nin içinde ajan - provokatörlük yapan hatta diplomatik servislerini kullananlara karşı gereken tedbirleri alacaktır.

Bizler NATO'da beraberiz. Aramızdaki stratejik ortaklığımız yeni değil. Bu ortaklığa halel getirmeyin. Türkiye'den kaçan teröristleri ve vatan hainlerini beslerseniz ve devlet nezdinde ağırlarsanız bizim size iyi niyetli bakmamız beklenemez.

Ben sadece 4500 teröristin dosyasını verdim.

2 tane isimle Türkiye'yi sıkıştıracaksınız. Yok böyle bir şey. Medya organlarında şahsıma ve Türkiye Cumhuriyet'ine saldırdı.

Alman şirketlerine yönelik bir operasyon da yok. Herhangi bir soruşturma da yok. Burada yüzyılı aşkın Alman şirketleri var. Almanya'daki partiler seçimlere bu konuyu alet etmesinler.

- Terör örgütü YPG ismini değiştirdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ha Ali ha Veli. Biz kimin kim olduğunu biliyoruz. Bunların nerede nasıl cirit attığı ortada. Tabelayı değiştirsen ne olacak? Biz oradaki durumu biliyoruz.