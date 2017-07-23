23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu

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FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu
MİT FETÖ’nün karanlık timinin şifrelerini ortaya çıkarı: Özel yetiştiriliyorlar. Akıllı telefondan uzak duruyorlar. Örgütün okul ve dershaneleriyle bağlantıları bulunmuyor.
FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu

Milli iradeye yönelik kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’yle ülke çapında mücadele her platformda tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ’nün Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TSK ile diğer kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasının tasfiyesi için titizlikle yapılan çalışmalar, kriptoların çözümünü de beraberinde getirdi. 

PENSİLVANYA NOTLARI

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla oluşturulan kripto yapılanmanın, ‘örgüt kadroları deşifre olup iş göremez duruma geldiğinde, yerine özel olarak seçilmiş, eğitilmiş yeni elemanların iş başına getirilmesini sağlamaya yönelik bir proje olduğu’ ortaya çıktı. Gülen’in FETÖ’nün en büyük projesi olarak nitelendirdiği kripto yapılanmasıyla ile ilgili çok önemli belgeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ele geçirilen Pensilvanya notlarında FETÖ’nün kripto üyeleri ile ilgili uyguladığı taktiklere ulaşıldı. Kriptoların temel özellikleri FETÖ’cü kimliklerinin bilinmemesi. Kriptolar özel yetiştiriliyor ve hiç bir zaman FETÖ’nün okul, dershane, Bank Asya gibi kurumlarıyla bağlantısı olmuyor. 

Bu da tespit edilmelerini güçleştiriyor. Ancak darbe girişiminden sonraki soruşturmalarda kriptoların bir kısmının itirafçı olması, karanlık yapının gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. 

Kripto yapılanmanın terör örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturulan bir yedekleme projesi olduğu bilgisine yer verilen soruşturma dosyasında, Şevki kod adlı sözde imamın, “Kripto projesi cemaatin en büyük başarısıdır” ifadesi dikkati çekiyor. 

İSTİHBARAT ULAŞTI 

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, FETÖ kripto yapılanmasını tüm kurumlar içinde oluşturdu. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki yapılanmasını 1988 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde öncelikle Polis Akademisi’nde içinden oluşturmaya başladı. Aynı taktikler tüm kamu kurumlarında kullanılarak yedek kadrolar oluşturuldu.

İşte ele geçirilen gizli bilgiler

1. Adli olmamakla birlikte idari soruşturma geçirmeleri sağlanmalıdır.

2. Alttan sarkan bıyıklı takımı (ülkücüler) ile irtibatlar güçlenecek, gerekirse onların yanında ‘hizmet’e karşı ileri geri konuşulabilecek.

3. Belirlenecek bu arkadaşlara maddi durumlarına göre muhakkak en az ayda bir himmet katkı sağlanacak. Bir himmet, bir kişi için 1.000 ila 1.500 TL arası olacak.

4. Açıktan benzeme faaliyetleri yapılmalı. İddia oynamak, gerekirse kadınlarla ilgili gayriahlâkî muhabbet, menfi hayata müsait işler yapmak vb...

5. Eğer bulundukları ilde polis okulu varsa o kadrolara tayin yapılması ve arkadaşların bu tayinleri yönetim aleyhinde dile getirmeleri.

6. Polis Akademisi’nden her devreden Türkiye çapında en az üç kişi belirlenecek.

7. Kripto olarak seçilecek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Sakarya olmalı. Eğer bu illerde nitelikli elemanlar yoksa ona göre değişim yapılmalı. 

ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİYORLAR

1. Genel yapıdaki rütbeli ve memurların içerisinden çok önemli eylemlerde görevlendirmek istediği personellere yönelik eğitim alır. 

2. Sivil yapıdan sadece karar verici konumdaki maksimum iki kişiyle irtibatlıdırlar.

3. Özel yapıda yetişmiş bir memur ya da rütbeli, bir sivil tarafından yetiştirilir. 

4. Mutlak itaat ana şarttır. Yeminle bu görevi alırlar. Ölene kadar da devam ettirirler. 

5. Hizmetten hiçbir beklentileri olmadığı gibi fedakârlıkta da sınır tanımazlar. 

6. Eğitimleri belirli periyotlar içerisinde, teknolojik bir altyapı kullanılmadan yapılır.  

7. Özel yapıdan seçilen bir memur, asla daha önceden planlanmış bir şekilde sivil yapıdaki öğreticisiyle irtibat kurup bir yerde eğitim almaz. 

8. Çalıştıkları şubelere göre özel eğitim alırlar. İstihbarat Şube’de herhangi bir büroda çalışan, başka birimin yaptığı işleri de en az orada çalışanlar kadar bilir.

9. Kripto yapılanmadaki kişi en üst sivil yapı tarafından korunur. Önü açılır. Cemaate yakın emniyet müdürleri tarafından bu özellikleri bilinmez ama önemli biri olduğu bilinir. 

STAR

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