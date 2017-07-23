Kılıçdaroğlu Almanya yolcusu

Türkiye’yi her seferinde Avrupa’ya şikayet eden ve sırtını Almanya’ya dayayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmeye hazırlanıyor.

Alman Sosyal Demokrat Parti SPD’nin başbakan adayı ve Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz geçtiğimiz günlerde telefonda Kılıçdaroğlu ile görüştü.



Erdoğan karşıtlığının ana gündemini oluşturduğu görüşmede, Alman Dışişleri Bakanının açıkladığı yaptırımların Erdoğan’ın politikasına karşı uygulanan yaptırımlar olduğu, Türkiye’ye düşmanlık konusunda aynı düşüncede oldukları vurgulandı. Schulz, "Biz Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti için mücadele edenlerin yanındayız. Bunu Kılıçdaroğlu’na açıkça ifade ettim. O da bu ifademi aynı şekilde değerlendirdi" ifadelerini kullandı.

7 HAZİRAN’DA DEVREDEYDİ

Martin Schulz, 7 Haziran seçimlerinden önce Türkiye’ye gelmiş, sandıktan tek başına iktidar çıkmayacağı kehanetinde bulunarak, koalisyon yönlendirmeleri yapmıştı. Schulz, beraberindeki parlamento heyeti ile birlikte 8 Nisan’da Meclis’te siyasi partilerin gruplarıyla görüşmüştü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Schulz’un önerilerini dinleyerek, ekonomi odaklı bir seçim kampanyası yürüteceklerini belirtmişti.



Öte yandan Schulz, Kılıçdaroğlu’nun yakın bir zamanda SPD daveti ile Berlin’e gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu kaset kumpası öncesinde de Almanya'ya gitmişti.