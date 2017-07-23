Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez gezisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Buradaki soru cevap kısmında, Erdoğan'a Almanya ile ilişkiler soruldu. Almanya'nın Türkiye'ye karşı faaliyetler yürüttüğünü ve Türkiye'nin de tedbir alacağını ifade eden Erdoğan, ''Alman şirketlerine yönelik bir operasyon da yok, herhangi bir soruşturma da yok.'' dedi.
23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:54 Güneş 05:45 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:38 Yatsı 22:19
- 31°C Adana
- 35°C Adıyaman
- 23°C Afyon
- 29°C Ağrı
- 25°C Amasya
- 25°C Ankara
- 38°C Antalya
- 20°C Artvin
- 30°C Aydın
- 25°C Balıkesir
- BIST: 106.843 0.10
- Altın: 142,689 1.13
- Dolar: 3,5367 0.45
- Euro: 4,1209 0.62
Erdoğan'dan kritik açıklama!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez gezisi öncesi açıklamalarda bulundu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD 17 gündür sus pus...FETÖ imamlarının telefon görüşmesi yaptığı tespit edilen ABD Büyükelçiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermiyor
CHP'li belediyeden fahiş zam!Beşiktaş Belediyesi’nin Emlak Vergileri’nde yaptığı yüzde 400 zamlara tepki gösteren 9 mahalle muhtarı dernekten istifa etti. Vatandaşlar da belediyeye 2 bine yakın dava açtı.
Erdoğan'dan kritik açıklama!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın düşmanca tavrına karşılık alman şirketlerine herhangi bir operasyon yapılmayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu Almanya yolcusuTürkiye’yi her seferinde Avrupa’ya şikayet eden ve sırtını Almanya’ya dayayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde Almanya’nın başkenti Berlin’e gitmeye hazırlanıyor.
FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!FETÖ’cü hainler için ibretlik bir uygulama için hazırlık yapılıyor. Darbecilere, kanlı oyunları ile yüzleşmeleri için özel olarak hazırlanacak 15 Temmuz Destanı izletilecek.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sakarya'da yakalandı! Görenler şaşkına döndü
- Haritayı gösterdi ve uyardı!
- Tam bir rezalet! 10 yaşındaki kızın..
- Adliyeye böyle getirildiler!
- Barda dehşet! Kalabalığın üzerine ateş etti
- Sinan Akçıl'a "15 Temmuz" linci
- Yüzsüzler! Mahkemeye sırıtarak geldiler
- Ebru Şallı kandırılmış, inanmış!
- Şarkı söylerken öldü!
- Rezalet! Kadınlar bu yola çıkamaz oldu
- Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı bombayı patlatıyor
- Adana'da kan donduran olay!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.