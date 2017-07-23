ABD 17 gündür sus pus...

ABD Büyükelçiliği MİT TIR'larının durdurulması olayını organize eden FETÖ imamları Bayram Andaçve Muharrem Gözüküçük'ün, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'yla telefon görüşmeleri hakkında 17 gündür Başsavcılığa bilgi vermedi. Andaç'ın GSM hattından 20 ve 24 Ocak ile 21 Şubat 2014 arasında 5 kez, Gözüküçük'ün hattından da 6 Mart 2014'te 2 kez büyükelçiliğin arandığı tespit edilmesi üzerine elçilikten aramaların hangi gerekçelerle arama yapıldığı bilgisi istenmişti. Elçilik ise 5 Temmuz 2017'de yaptığı açıklamada "Türk yetkililerle temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

HANGİ GEREKÇEYLE GÖRÜŞÜLDÜ?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 30 Haziran 2017'de imzalanan yazıda, "Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne-Ankara" başlığı bulunuyor. Yazıda, firari şüpheli Andaç'ın kullandığı bildirilen GSM hattından büyükelçilik ve başkonsolosluk numaralarının arandığı, firari şüpheli Muharrem Gözüküçük'ün kullandığı kaydedilen GSM hattından da 6 Mart 2014'te 2 kez Büyükelçiliğin arandığı" bilgisine yer verildi. Telefon irtibatlarının saat ve görüşme sürelerinin de yer aldığı yazıda, "Belirtilen tarih ve saatlerde, hangi gerekçeyle Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Başkonsolosluğunuzun arandığını, hangi görevlilerle görüşme yapıldığının, görüşme konusu ve mahiyetinin ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilmesini rica ederim" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu yazı, 5 Temmuz saat 15.26 itibarıyla büyükelçilik tarafından teslim alındı. ABD Büyükelçiliği'nin; "Türk yetkililerle temas halindeyiz" açıklamasında bulundu. Durdurulan MİT TIR'larına ilişkin 5. iddianamede; sivil imamlardan Bayram Andaç isimli öğretmenin MİT TIR'larının durdurulmasının ardından ABD Büyükelçiliği'ni ve Başkonsolosluğu'nu aradığı tespit edildiğine dikkat çekildi.



ÖKSÜZ'Ü DE ARAMIŞLARDI



Firari Adil Öksüz'ün de 15 Temmuz darbe girişiminden 6 gün sonra ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu tarafından arandığı belirlenmişti. Akıncı Üssü'nde darbeyi yöneten FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' Öksüz, 21 Temmuz 2016'da ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan arandı. Görüşme saat 10:22'de gerçekleşti. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vizesini iptal ettiklerini bildirmek için Adil Öksüz'ü aradıklarını açıkladı.

SABAH