Rus haber portalı Sputnik'in habere göre söz konusu raporu ABDordusu içerisindeki önemli kurumlar ile birlikte ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından bir yıllık çalışmanın ardından hazırladı.
Sputnik'e göre raporda "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ABD destekli uluslararası düzenin yıprandığını, hatta çökebileceğini belirterek,Washington'un küresel liderlik rolünü kaybedebileceği" uyarısında bulunuldu ve "Washington yönetiminin küresel pozisyonunu koruyabilmesi için daha fazla gözetim, propaganda ve daha çok askeri yayılmacılık" yapması önerildi.
23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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"ABD imparatorluğu çöküyor"
Rus haber portalı Sputnik'in habere göre söz konusu raporu ABDordusu içerisindeki önemli kurumlar ile birlikte ABD Harp Okulu Stratejik Araştırmalar Enstitüsü tarafından bir yıllık çalışmanın ardından hazırladı.
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