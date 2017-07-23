23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Resmen numara yapmış

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Resmen numara yapmış
Donald Trump, G20'de liderler ve eşleri için verilen yemekte yanında oturduğu Japon First Lady Aki Abe'nin İngilizce bilmediğini söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı.
Resmen numara yapmış Resmen numara yapmış Resmen numara yapmış

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile resmi olmayan bir görüşme daha yapması gündem yaratmıştı. Trump, görüşmeyle ilgili The New York Times'ın sorularını yanıtladı.

JAPON FİRST LADY, TRUMP'IN YANINDAN KALKMIŞTI

G20 zirvesinde liderler ve eşleri için verilen akşam yemeğinde Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin eşi Aki Abe'nin yanına oturan Trump, Japon First Lady'nin İngilizce bilmediğini, bu nedenle yerini değiştirerek Putin'in yanına geçtiğini söyledi.

TRUMP: ABE "MERHABA" SEVİYESİNDE İNGİLİZCE BİLİYOR

Aki Abe'nin çok hoş bir kadın olduğunu ve onunla oturmanın keyifli olduğunu belirten Trump, 1 saat 45 dakika süren yemeğin tamamında Abe'nin yanında oturmasının zor olduğunu, çünkü Abe'nin "merhaba" seviyesinde İngilizce bildiğini belirtti.

"NUMARA YAPMIŞ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Trump'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları Aki Abe'nin, Trump'la konuşmamak için İngilizce bilmiyormuş gibi yapmış olabileceği yorumunda bulundu. Zira, Japonya'nın zengin ailelerinden birinin kızı olan Abe İngilizce eğitim veren bir kolejden mezun. Kullanıcılar ayrıca internette Abe'nin, İngilizce yaptığı konuşmaları paylaştı.

G20 zirvesinde liderler ve eşleri için verilen yemekte, karma bir oturma düzeni oluşturulmuş ve liderler, başka ülkelerin first lady'leriyle yan yana oturmuştu. Trump'ın eşi Melania Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yan yana oturmuş, Donald Trump'ın da daha sonra bu görüşmeye dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

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