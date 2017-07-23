23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Rusya’dan Suriye hamlesi!

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Rusya’dan Suriye hamlesi!
Rusya, Suriyeli muhaliflerle ilk kez güvenli bölge için anlaşma imzalandığını duyurdu.
Rusya’dan Suriye hamlesi! Rusya’dan Suriye hamlesi! Rusya’dan Suriye hamlesi!

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Bakanlık yetkilileriyle Suriyeli ılımlı muhalifler arasında Mısır’ın arabuluculuğunda Kahire’de yapılan görüşmelerin sonucunda, Doğu Guta’daki ‘gerilimi düşürme bölgesinin’ nasıl işleyeceğine dair anlaşmalar imzalanmıştır."

Türkiye, Rusya ve İran mayıs ayında Doğu Guta için dört adet "gerilimi düşürme bölgesi" üzerinde anlaşma sağlamıştı. Ancak üç ülke en son bu ay Kazakistan’da yapılan görüşmelerde bu güvenli bölgelerde nasıl bir izleme mekanizması kurulacağı konusunda görüş birliğine varamayınca anlaşma bir türlü hayata geçmemişti.

MISIR ARABULUCULUK YAPTI

Mısır, Türkiye ile diplomatik kriz yaşadığı bir dönemde alternatif bir arabulucu olarak sürece dahil oldu. Bugün Rusya’nın açıkladığı anlaşmalar, Doğu Guta’da çatışmasızlığı izleyecek gözlemcilerin nerelerde, hangi yetkililerle bulunacağını da içeriyor.

KONVOY BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖNDERİLECEK

Açıklamaya göre taraflar, "insani yardım rotalarını ve bölge sakinlerinin seyahat özgürlüğü" konusunda uzlaştı. Doğu Guta’ya ilk insani yardım konvoyunu birkaç gün içinde Rusya gönderecek.

2013'TE KİMYASAL KATLİAMIN YAPILDIĞI YER

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta, Esed rejiminin en sık hedef aldığı muhalif kalelerinden biriydi. Bölge, 21 Ağustos 2013’teki kimyasal saldırıyla vurulmuş, yüzlerce sivil korkunç şekilde can vermişti.

BM gözlemcileri saldırının Suriye ordusunun elindeki sarin gazı taşıyan roketler kullanılarak yapıldığını duyurmuş, Rusya ise bunun muhaliflerin yanıltma amaçlı bir operasyonu olduğunu öne sürmüştü.

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