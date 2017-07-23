23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme
Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme

Alınan bilgilere göre, görüşmede Mescid-i Aksa olaylarının ele alındı.

(Ayrıntılar Geliyor...)

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