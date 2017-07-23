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Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.
Câsiye, 45/4
"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…"
(Tirmizî, “De'avât”, 73)
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Türkiye ile Mısır arasında kritik görüşme
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GÜNCEL
23.07.2017 13:00
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri bir görüşme gerçekleştirdi.
Alınan bilgilere göre, görüşmede Mescid-i Aksa olaylarının ele alındı.
(Ayrıntılar Geliyor...)
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