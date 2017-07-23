Skandal! İsrail bunu da yaptı

İsrail polisi, cuma günü şehit ettiği 3 gençten birinin naaşına hastanede el koymak istedi.

İsrail polisi, cuma günü şehit ettiği 3 gençten birinin naaşına hastanede el koymak istedi. Aksa yakınındaki sokakta namazını kılarken şehit edilen Muhammed Hasan Ebu Ganim’in cenazesini rehin almak için hastane basan işgalciler, Filistinli gençler sayesinde bu emellerine ulaşamadı. Doğu Kudüs’teki Makasıd Hastanesi İsrail polisince basıldığı sırada orada bulunan Filistinliler, arkadaşları Ebu Ganim’in naaşını hastane duvarının üzerinden aşırarak dışarı çıkardı. Her yeri kanlı şehit cenazesini güçlükle taşıyarak hastaneden çıkaran ve işgalcilerin elinden ‘kurtaran’ gençlerin yaşadıkları, izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

ÖLÜYE EL KOYUYORLAR

Ağır yaraladıkları Filistinlileri ‘ölü ya da diri’ hastanede rehin almak, İsrail güvenlik güçlerinin sıklıkla uyguladığı taktiklerden biri. Siyonistler, şehit ettikleri Müslümanların naaşlarına bir süre el koyarak cenaze töreninin, katliamın hemen ardından yapılmasını önlemek ve öfke selinin çığ gibi büyümesini engellemek istiyor. İsrail yönetimince el konulan cenazelere haftalar sonra ancak ulaşılabiliyor. Ölüye bile saygısı olmayan siyonistler, Müslüman naaşlarını ailelerine teslim ederken bir de şart koşuyor: “Küçük bir cenaze töreniyle hemen gömün!” Filistinliler, şehitlerini olaylar sonrası bu yüzden İsraillilerden kaçırıyor.