23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Rusya'dan dünyayı ürküten açıklama!

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Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, 2018'de 100'ün üzerinde yeni uçak ve helikopterin Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin hizmetine gireceğini açıkladı.
Rusya'dan dünyayı ürküten açıklama!
Rusya'dan dünyayı ürküten açıklama! Rusya'dan dünyayı ürküten açıklama! Rusya'dan dünyayı ürküten açıklama!

Moskova bölgesindeki Jukovski kentinde düzenlenen MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bondarev "100'ün üzerinde yeni hava aracı ve hizmette olan araçların modernizasyonu ve kapsamlı onarımı söz konusu. Çok iyi bir şekilde yenileniyoruz" diye konuştu.

Rusya’da hazırlanan ve 2018-2025 dönemini kapsayan yeni devlet silahlanma programına değinen Bondarev, "Herkes, bugün dünyanın hava ve uzay unsurlarını geliştirme yolundan ilerlediğini çok iyi anlıyor. Bu alanda yeni teknoloji ve tasarımlar söz konusu. Sonuç olarak bu milli ekonomi ve sanayinin gelişimini de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Jukovski'de 18 Temmuz'da başlayan MAKS 2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı bugün sona eriyor.

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