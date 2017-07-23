23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Diyarbakır'da büyük operasyon tamamlandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan bölgede 1 ton 190 kilo amonyum nitrat, 25 el bombası ve çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Diyarbakır'da büyük operasyon tamamlandı
Diyarbakır'da büyük operasyon tamamlandı Diyarbakır'da büyük operasyon tamamlandı Diyarbakır'da büyük operasyon tamamlandı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesi kuzeydoğusunda bulunan dağlık ve kırsal alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla 20 Temmuz'da başlatılan 'Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu'nun tamamlandığı belirtildi.

1 TON 190 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT ELE GEÇİRİLDİ

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Söz konusu operasyonda 1 ton 190 kilogram amonyum nitrat, 25 el bombası, 9 Yeasu marka büyük boy araç telsizi, 6 Yeasu marka el telsizi ve 150 elektrikli fünye gibi diğer mayın/el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, dere yatağında 2 ayrı havalandırması bulunan 2 odalı, mutfak ve malzemelikten oluşan yaklaşık 20 metrekare büyüklükteki sığınak, el bombası ile elektrikli fünye imhası, yiyecek, giyecek, örgütsel doküman ele geçirildi. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesine bağlı 15 köy ve mezrada 20 Temmuz'da düzenlenen 'Bayrak-56 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram Operasyonu'nu nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının operasyonun tamamlanması nedeniyle bugün saat 05.00 itibariyle kaldırıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon icra edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Akçabudak Köyü ve köye bağlı Tahtakülek Mezrası, Mahmudan Mezrası, Kasanmahallesi Mezrası, Hij Mezrası, Mahmutlu Mezrası, Leyhasor Mezrası, Dergan Mezrası, Kaynaktaşı Mezrası ve Alıçlıyayla Mezrası ile Ulucak Köyü ve köye bağlı Yeniyazı Mezrası, Ballıca Mezrası, Aliyan Mezrası ve Abdurrahmanağa Mezralarında) 21 Temmuz 2017 günü saat 05.00´dan itibaren geçerli olmak üzereilan edilen sokağa çıkma yasağı 23 Temmuz 2017 Pazar günü saat 05.00'den itibaren kaldırılmıştır."

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