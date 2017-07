Serhat ilk kez açıkladı!

2005'teki olaylı Türkiye-İsviçre maçında yaşananları anlatan Serhat Akın, Volkan Demirel ve Fatih Akyel'i cezadan nasıl kurtardığını anlattı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Serhat Akın, Hürriyet'e verdiği röportajda 2005 yılında oynanan Türkiye-İsviçre maçıyla ilgili bir anısını paylaştı.



Gergin geçen maç sonunda iki takım oyuncularının birbirine girmesiyle büyük olayların yaşandığı karşılaşma hakkında konuşan Serhat, "Hakem orada linç edilebilirdi" dedi.



İşte Serhat Akın'ın açıklamaları;



"2005 Kadıköy'de İsviçre ile oynadığımız Dünya Kupası play-off rövanş maçını hiç unutmayacağım. Kavgaya dönüşen maç, aşırı hırstan. Bana hırslı diyorlar da Fatih Terim benden de hırslı. Bizi öyle motive etti ki, "Savaşa gidiyoruz. Bu benim kariyerimin son maçı" dedim. Volkan Demirel, Fatih Akyel falan hakemin odasını bastı. Orada onları ben kurtardım. Volkan Demirel ve Fatih Akyel 1 sene ceza yiyecekti. Çünkü hakemin kapısını kırmayı bırak, kapıyı çalmadan içeriye girsen ve hakem kötü niyetliyse sana 1 sene ceza verdirebilir."



"Onlarsa kapıyı ayakla kapıyı kırdılar. Oyuncularla kavgayı bırak, artık hakeme saldırdılar. Ben de içeri girdim. Hakem bana sarılıp "Please, help me" (Bana yardım et) falan dedi. Frank De Bleeckere, Belçika'dan tanıyor beni. Hakeme içecek bir şeyler söyledik. Hemen olayları şey yaptım. Hepsini sildiremedik, ama ciddi anlamda rapordan çok şey aldık. Hakem, titriyordu korkudan. Büyük kavgalar olaylar çıktı. Hakem orada linç edilebilirdi"



"Aslında o gün hakem gerçekten bizim yanımızdaydı. Benim penaltı, penaltı değildi. Atmosferle birlikte bizim yanımızdaydı. Ama artık kontrolü kaybettik. Ben durdurdum, Hamit Altıntop da Barnetta'yı falan kaçırdı. İçerisi çok kötüydü. Biz de dayak yedik. Çünkü seyirciler koridorda yumruk atıyor, bize de vuruyorlardı."