23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Türkiye için büyük kayıp!

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yıllık kaybedilen buğdayın, 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini söyledi.
Türkiye için büyük kayıp!
Türkiye için büyük kayıp! Türkiye için büyük kayıp! Türkiye için büyük kayıp!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yıllık üretilen 16,5 milyar liralık buğdayın 1,4 milyar liralık kısmının üretimde ve kullanımda kaybedildiğini belirtti.

Bayrakta, yaptığı açıklamada "Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir." ifadesini kullandı.

Tahıl zararlıları, ayarsız ve eski biçerdöverler, tekniğine uygun olmayan hasat nedeniyle buğdayda tane kaybının, gelişmiş ülkelerdekine göre çok fazla olduğunun altını çizen Bayraktar, kaybın yüzde 2'yi geçmemesi gerektiğine işaret etti.

'EVDEKİ KAYIPLAR DAHİL DEĞİL'

Ambar zararlıları, uygun olmayan depo şartlarının neden olduğu rutubet, taşıma kayıpları gibi nedenlerle de ürünün israf edildiğine dikkati çeken Bayraktar, "Yapılan hesaplamalara göre, üretilen buğdayın yüzde 5,5'i üretimde, yüzde 2,8'i kullanımda kaybediliyor. Bunlar, büyük oranlar. Binbir güçlükle, zahmetle elde edilen ürünün neredeyse onda biri tüketilemeden kaybediliyor. Bu rakamlara evlerdeki kayıplar dahil değil." değerlendirmesinde bulundu.

UYARIDA BULUNDU

Yaşanan kayıpları azaltmak için yapılması gerekenler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, tohum ekim aşamasında arazinin iyi tesviye edilmesi (düz duruma getirme) gerektiğine işaret etti. Geç yapılmış hasatın da tane kaybına neden olacağının altını çizen Bayraktar, hasatın operatör belgesi olan sürücülere yaptırılması uyarısında bulundu.

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