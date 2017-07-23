23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Başkentte doğalgaz boru hattında yangın

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Ankara Etlik'te altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Başkentte doğalgaz boru hattında yangın
Başkentte doğalgaz boru hattında yangın Başkentte doğalgaz boru hattında yangın Başkentte doğalgaz boru hattında yangın


Başkentte altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz boru hattında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
 
Etlik'teki Çerçi Sokak'ta yürütülen su ve kanalizasyon çalışmaları sırasında iş makinesi, doğalgaz boru hattına zarar verdi.
 
Yangın çıkması üzerine çevredekiler, itfaiye ve polise haber verdi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken itfaiyeciler de alevlere müdahale etti.
 
Başkentgaz ekiplerinin de müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
 
Doğalgaz ekipleri, bazı evlerin gazını keserken itfaiye ekipleri de alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için apartmanların dış cephesine su sıktı.
 

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