23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Hristiyan ailenin imam oğlu

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Namibya’da ailesi Hristiyan olan Başkent Windhoeh İslam Merkezinin İmamı Mohammed Negumbo, 21 yaşında Müslüman bir aileyle tanışmasıyla İslam’ı seçtiğini söyledi.
Hristiyan ailenin imam oğlu
Hristiyan ailenin imam oğlu Hristiyan ailenin imam oğlu Hristiyan ailenin imam oğlu

Güney Afrika ülkelerinden Namibya’nın en büyük ikinci şehri olan Osakati’de 1942 yılında doğan ve 21 yaşına kadar Hristiyan olarak yaşayan Negumba şehre gelen Müslüman bir aile vesilesiyle İslam’la yollarının kesiştiğini ifade etti. Negumbo, Hristiyan olduğu yıllarda birtakım sorgulamalara girdiğini anlatarak “Kiliseye gittiğimde orada bulunan cansız heykellerin önünde dua etmek beni sürekli düşündürüyor ve sorgulamama neden oluyordu. Daha sonra 21 yaşıma geldiğimde mahallemize Nijeryalı Müslüman bir aile geldi o dönemlerde Namibya’da Müslümanların nüfusu çok azdı ondan dolayı ibadet şekilleri ve insanlara davranışları bana farklı gelmişti” ifadelerini kullandı. Müslüman aile ile iletişiminin zamanla artığını ifade eden Negumbo, Nijeryalı ailenin kendisine ‘tek Allah var ve ona her yerde dua edebilirsin, kilisedeki heykellerin önüne gitmene gerek yok’ demeleri üzerine İslam’a olan ilgisinin daha arttığını dile getirdi. Negumbo, Namibya’da Müslüman nüfusunun yok denecek kadar az olduğu yıllarda İslam’la tanıştığının altını çizerek ilk yıllarda ailesi ya da yakın çevresinden tepki almadığını ancak Müslüman olduktan sonra davranışlara daha fazla dikkat ettiğini vurguladı. Nijeryalı bu aileden ibadet etmeyi ve İslam’ın temel kavramlarını öğrendiğin ifade eden Negumbo birkaç yıl sonra İslam’ı daha iyi öğrenmek için Medine’ye giderek eğitim aldığını ardından Namibya’ya dönerek Windhoek İslam Merkezinde imam olduğunu dile getirdi. 24 kardeşi olan Negumbo, 2 kardeşinin de Müslüman olduğunu ve anne ve babasının da bir gün İslamiyet’i seçeceğine inandığını söyledi.
 

1990’A KADAR MÜSLÜMAN OLMAK YASAKTI

Namibya’nın, 1990 yılına kadar Almanya’nın sömürgesi olduğunu hatırlatan Negumbo ülkede İslamiyet’in 1990 yılına kadar yasak olduğunu ve Müslümanların da suçlu gibi görüldüğünü dile getirdi. Negumbo, ülkedeki ilk mescidin de bağımsızlık sonrası yapıldığına dikkati çekerek bağımsızlığa kadar Müslümanların üzerinde ciddi bir baskı olduğunu kaydetti. Bağımsızlık sonrası Müslüman sayısında artış olduğunun altını çizen Negumbo bugün ülkede yaklaşık 3 bin kadar Müslüman yaşadığını ifade etti.

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