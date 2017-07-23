Başbakan Yıldırım'dan Mescid-i Aksa çıkışı

Başbakan Binali Yıldırım'dan Mescid-i Aksa'yla ilgili sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter hesabından Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mescid-i Aksa'ya girişlerin kısıtlanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Başbakan, İsrailyönetiminin bu yanlıştan dönmesi gerektiğini savundu.

Başbakan Yıldırım, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Terör, tüm insanlık için ortak tehdittir. Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz. Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez.

İSRAİL BU YANLIŞTAN GERİ DÖNSÜN

İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz.

MUSEVİ VATANDAŞLAR TOPLUMSAL ZENGİNLİK

Yüz yıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler; din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz."