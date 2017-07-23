İngiliz elçiden darbe için şaşırtmayan ikiyüzlülük

Richard Moore, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimin ardında FETÖ'nün olduğunu iyi bildiklerini ama terör örgütü olarak görmediklerini ifade etti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, CNN Türk'te Hakan Çelik'in canlı yayın konuğu oldu.

15 Temmuz hakkında değerlendirmelerde bulunan Moore, İngiltere olarak darbe girişimin ardından FETÖ'nün olduğunu iyi bildiklerini söyledi.

GÜLEN'İN PARMAĞI VAR AMA FETÖ TERÖRİST DEĞİLMİŞ!

Ben bir tartışmaya girmek istemiyorum. Biz terörist örgüt olarak tanımıyoruz. Çünkü belirli bir süreç var bunu adlandırmak için. Fakat bu önemli bir şey değil. Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz.

Ben belki hatırladığınız gibi geçen yıl Temmuz ayında, mülakat çıktı. Ve o noktada ben dedim ki, evet tam kanıtım yoktu fakat bence bu darbe girişiminin arkasında Gülenci elemanlar var. Ve bunu kesinlikle tanıdım.