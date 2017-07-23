Van'da bomba yüklü araç imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Van/Gürpınarda devam eden operasyonda bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edilmiş, tespit edilen 3 mağara içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Kana bulayacaklardı! İmha edildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi.
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