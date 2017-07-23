23 Temmuz 2017 Pazar28 Şevval 1438
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Kana bulayacaklardı! İmha edildi

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Van'ın Gürpınar ilçesinde sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi.
Kana bulayacaklardı! İmha edildi
Kana bulayacaklardı! İmha edildi Kana bulayacaklardı! İmha edildi Kana bulayacaklardı! İmha edildi

Van'da bomba yüklü araç imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Van/Gürpınarda devam eden operasyonda bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edilmiş, tespit edilen 3 mağara içerisinde çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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