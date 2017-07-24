24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi

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Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi
Ağrı ve Erzincan'da Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 223 kaçak yakalandı. Erzincan'da arızalanan otobüste 103 kişi, Ağrı'da ise 120 kişi yakalandı.
Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi

Erzincan'da arızalandığı için yol kenarında bekleyen otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kaçak yakalandı.

Erzincan Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolunun Sakaltutan mevkisi yakınlarında bir otobüsün yol kenarında beklediği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, otobüste ülkeye yasa dışı yollardan giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 103 kişi olduğunu, sürücünün de arızalanan aracı terk edip kaçtığını belirledi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

AĞRI'DA 120 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 120 kaçak yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ağrı-Erzurum karayolunun Güvence köyü yakınlarında park halindeki yolcu otobüsünde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 120 kişi yakalandı.

Yabancı uyrukluların, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve otobüs şoförünün kendilerini araçta bırakıp kaçtığını söyledikleri öğrenildi.

Firari şoförün yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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