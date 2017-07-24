İran'da şiddetli deprem

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.02'de kaydedilen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 22.02'de kaydedilen depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Depremin yol açtığı hasarla ilgili henüz açıklama yapılmadı.