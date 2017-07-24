Rus medyası: Ankara SSCB'nin mirasına kafayı taktı

Dünya Suriye, Katar, Irak, Trump ve DAEŞ konularına kilitlenmişken, Türkiye diğer taraftan Ukrayna ile kritik bir alışverişe girişti. Bu durum Rus medyasının dikkatini çekti.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından 2015 yılında Türkiye ile Ukrayna arasında baş döndüren bir hızla ilerleyen ilişkiler, son dönemde çok konuşulmuyor. Ancak Rus medyası konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Russia Today, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair oldukça çarpıcı bir analiz hazırladı.

RUSLAR FAZLASIYLA RAHATSIZ

Ancak analiz için görüşlerine başvurulan bazı uzmanların "Türkiye Ukrayna'yı bağlayabilir, Ukrayna yanlış anlaşmalar yapıyor, Türkiye alacağını alıp, potansiyel rakiplerini yok eder" şeklindeki yorumları dikkat çekti.

Söz konusu yorumlara bakılınca, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin ilerleyiş şeklinin Rusya'yı beklenenden daha çok rahatsız ettiği görülüyor.

"Ankara, Kiev’e 2021’e kadar 15 milyon dolar mali yardım sağlama sözü verdi. Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Ukrayna'ya silah satacak ve Ukrayna askerleri Türkiye’de eğitim görecek. Türkiye ise, Ukrayna’ya SSCB döneminden miras kalan askeri teknolojileri alacak" şeklinde özetlenen analizden dikkat çeken başlıklar şöyle:

TÜRKİYE 2023'E KADAR İLK 6'YA GİRMEYİ PLANLIYOR

Silah ihracat hacimlerini artırmak ve askeri sanayi sektörünü güçlendirmek isteyen Ankara, 2023’e kadar dünyanın savunma ürünleri satan en büyük 6 ülkesinin arasına girme planları yapıyor.

UKRAYNA İLE KRİTİK ANLAŞMALAR YAPILDI

Bu plan için Ukrayna, Türk yetkililerin özel ilgi gösterdiği bir ülke konumunda.

İki ülke arasındaki askeri işbirliğinin temelleri, 2015’in başında Ukraynalı askeri sanayi şirket temsilcilerinin Ankara’ya gelmesiyle atıldı. Taraflar, ileride birçok ortak projeyi hayata geçirmek üzere anlaşma yaptı. Özellikle de Ukrayna’nın, Türk Hava Kuvvetleri için yeni savaş uçağının baz modelini geliştirebileceği açıklandı.

ASKERİ TEKNİK ALANDA TARİHİ İŞBİRLİĞİ

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’nun geçtiğimiz yılki Ankara ziyaretinde yapılan görüşmelerin kilit konularından biri, askeri-teknik alandaki işbirliğiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev’e 810 bin dolarlık mühimmat gönderdi. Poroşenko ise Ankara’ya Ukrayna’nın sanayi özelleştirme sürecine katılma önerisinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EKSİĞİ MOTOR ÜRETİMİ

Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık haziran ayında Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını geliştirmeye başlayacağını açıkladı. Fakat Türkiye’nin savunma sanayii tüm operasyonları tek başına yerine getiremiyor ve teknoloji ithal etmeye ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlara göre Türkiye’deki askeri sanayiinin en zayıf halkası motor üretimi. Daha önce Ankara bu açığı NATO’daki ortaklarıyla teknoloji işbirliği yaparak kapatıyordu, ancak son dönemde giderek gerilen siyasi ilişkiler, bu işbirliğini tehlikeye sokuyor.

NATO müttefikleriyle arasındaki ilişkilerin soğuyacağını öngören Ankara, savunma teknolojilerini çeşitlendirmenin yollarını aramaya başladı ve bu anlamda Ukrayna’nın daha Sovyet döneminde iyi gelişen askeri sanayi sektörü Türkiye’nin ilgisini çekiyor.

SSCB'DEN KALAN SAVUNMA ŞİRKETLERİNE TÜRKİYE TALİP

Türkiye’nin ilgisini çeken en önemli şey, Ukrayna’daki SSCB döneminden miras kalan savunma şirketleri. Ankara Kiev’den hazır silah almak istemeyip, teknolojileri kendi şirketlerinde kullanmaya hak kazanmak istiyor.

RUS UZMANDAN TUHAF YORUM: TÜRKİYE ALACAĞINI ALIR, SONRA POTANSİYEL RAKİPLERİNİ YOK EDER

RT’ye konuşan Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, “Sovyet döneminin askeri savunma sektöründeki mirası hala Türkiye’nin sahip olduğu teknolojilerden üstün. Türkiye’nin Ukrayna’daki siyasi durumu dikkate alarak ülkenin askeri sanayi sektöründeki şirketlere sahip olması reel bir durum. Türkler önce şirketlerden çekebildikleri her şeyi çeker, ardından muhtemelen potansiyel rakiplerini yok eder” ifadelerini kullandı.

KOŞKİN: TÜRKİYE UKRAYNA'YI BAĞLAYABİLİR

Rusya Ekonomi Üniversitesi Siyasi ve Sosyoloji Bilimleri Kürsü Başkanı Andrey Koşkin ise, “Çıkar peşinde olan Türkiye, ileride Ukrayna’nın savunma sanayi sektörünün Türk uzmanlara ve sermayesine bağlanacak şekilde işbirliği şemaları önererek, Ukrayna’yı bağlayabilir. Bu durum, ileride Türkiye’nin Ukrayna askeri sanayi sektörünün üzerindeki etkisini giderek arttıracağı anlamına gelir. Bunun için şu anda, Ukrayna’nın ileride başa çıkamayacağı ilişkiler kuruluyor” şeklinde konuştu.