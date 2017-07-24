Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı

Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu il, ilçe, mahalle ve sokaklar belirlenerek ‘uyuşturucu trafiği’ haritası çıkarıldı. Riskli alanlarda 24 saat denetim başlatıldı.

Narkotik uzmanları, uyuşturucu trafiğinin yoğun yaşandığı, ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcıların mesken tuttuğu bölgelerle ilgili çalışma yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu çalışmanın ardından risk analizi yaptırdı. Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu iller, ilçeler, mahalleler, sokaklar belirlenerek ‘uyuşturucu trafiği’ haritası çıkarıldı.



24 SAAT HAVADAN VE KARADAN DENETİM



Yapılan çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana başta olmak üzere 17 ildeki uyuşturucu trafiği açısından riskli bölgeler belirlendi. Bu illerde, uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu, uyuşturucunun el değiştirdiği mahalleler, sokaklar ‘kırmızı’ ile belirlendi; bu noktalarda sabit ‘Narkotim ekipleri’ görevlendirildi. Bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu, bölgeler 24 saat karadan ve havadan denetim altına alındı. Havadan çekilen görüntüler anında merkeze iletilirken, olası bir olumsuz durumda ise aşağıda bekleyen ‘Narkotim ekipleri’ müdahale ediyor.



GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI



Uyuşturucu satışının yoğun olduğu bölgelere giriş-çıkışlar yasaklanırken, dışarıdan gelen araç ve kişiler ise kimlik kontrolünün ardından, ‘nereye gittiği’ sorusuna verdiği cevaplar tutarsızsa bölgeye sokulmuyor. Uyuşturucu alan veya satanların, ticari taksiler kullanarak bu bölgelere girdiğinin belirlenmesi üzerine de bu yönden kontroller arttırıldı, ticari taksiler de bu konuda uyarılıyor. Narkotik Daire Başkanlığı yetkilileri, “Risk analizinin ardından kentlerdeki uyuşturucu satışının belli bir bölgede toplandığını tespit ettik. Birçok operasyona rağmen uyuşturucu satıcıları buraları ‘kaleleri’ olarak görüyor, kaçma ve saklanma şansları yüksek oluyor. Yeni başlatılan proje ile uyuşturucu alacakların bu bölgelere girmesini kontrol altına aldık. Müşteri bulamayan uyuşturucu satıcısı belli süre sonra buraları terk etmek zorunda kalacak. Bu da yakalanmasını kolaylaştıracak” bilgisini paylaştı.



Uyuşturucu trafiği açısında riskli bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması için de ilgili bakanlıklar ve belediyelerle görüşmelere başlandı. Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için, metruk binalar da yıkılacak.



İŞTE UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN YAŞANDIĞI RİSKLİ BÖLGELER



Uyuşturucu ticareti, kullanımı, el değiştirmesi açısında risk bölgesi olarak belirlenen yerlerden bazıları şöyle: Ankara Altındağ İlçesi Çinçin bölgesi, İstanbul Bağcılar, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kadıköy ve Maltepe ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar, Antalya Muratpaşa ilçesi ‘Zeytinköy’ olarak bilinen Yeşildere Mahallesi, Kale bölgesi, Bursa Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bazı sokak ve mahalleler, Adana’da merkez ile Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar, İzmir merkez ile Bornova ve Bayraklı’daki bazı mahalle ve sokaklar; Muğla, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir, Konya, Trabzon, Van, Edirne, Kocaeli, Kırklareli ve Kayseri.



HÜRRİYET