24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 106.843 0.10
  • Altın: 142,669 -0.01
  • Dolar: 3,5367 0.45
  • Euro: 4,1209 0.62

Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı

»
Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu il, ilçe, mahalle ve sokaklar belirlenerek ‘uyuşturucu trafiği’ haritası çıkarıldı. Riskli alanlarda 24 saat denetim başlatıldı.
Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı
Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı

Narkotik uzmanları, uyuşturucu trafiğinin yoğun yaşandığı, ‘torbacı’ olarak tabir edilen satıcıların mesken tuttuğu bölgelerle ilgili çalışma yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, bu çalışmanın ardından risk analizi yaptırdı. Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu iller, ilçeler, mahalleler, sokaklar belirlenerek ‘uyuşturucu trafiği’ haritası çıkarıldı.

24 SAAT HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana başta olmak üzere 17 ildeki uyuşturucu trafiği açısından riskli bölgeler belirlendi. Bu illerde, uyuşturucu satıcıların mesken tuttuğu, uyuşturucunun el değiştirdiği mahalleler, sokaklar ‘kırmızı’ ile belirlendi; bu noktalarda sabit ‘Narkotim ekipleri’ görevlendirildi. Bölgelerde kontrol noktaları oluşturuldu, bölgeler 24 saat karadan ve havadan denetim altına alındı. Havadan çekilen görüntüler anında merkeze iletilirken, olası bir olumsuz durumda ise aşağıda bekleyen ‘Narkotim ekipleri’ müdahale ediyor.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Uyuşturucu satışının yoğun olduğu bölgelere giriş-çıkışlar yasaklanırken, dışarıdan gelen araç ve kişiler ise kimlik kontrolünün ardından, ‘nereye gittiği’ sorusuna verdiği cevaplar tutarsızsa bölgeye sokulmuyor. Uyuşturucu alan veya satanların, ticari taksiler kullanarak bu bölgelere girdiğinin belirlenmesi üzerine de bu yönden kontroller arttırıldı, ticari taksiler de bu konuda uyarılıyor. Narkotik Daire Başkanlığı yetkilileri, “Risk analizinin ardından kentlerdeki uyuşturucu satışının belli bir bölgede toplandığını tespit ettik. Birçok operasyona rağmen uyuşturucu satıcıları buraları ‘kaleleri’ olarak görüyor, kaçma ve saklanma şansları yüksek oluyor. Yeni başlatılan proje ile uyuşturucu alacakların bu bölgelere girmesini kontrol altına aldık. Müşteri bulamayan uyuşturucu satıcısı belli süre sonra buraları terk etmek zorunda kalacak. Bu da yakalanmasını kolaylaştıracak” bilgisini paylaştı. 

Uyuşturucu trafiği açısında riskli bölgelerde kentsel dönüşümün hızlandırılması için de ilgili bakanlıklar ve belediyelerle görüşmelere başlandı. Uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için, metruk binalar da yıkılacak.

İŞTE UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN YAŞANDIĞI RİSKLİ BÖLGELER

Uyuşturucu ticareti, kullanımı, el değiştirmesi açısında risk bölgesi olarak belirlenen yerlerden bazıları şöyle: Ankara Altındağ İlçesi Çinçin bölgesi, İstanbul Bağcılar, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Kadıköy ve Maltepe ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar, Antalya Muratpaşa ilçesi ‘Zeytinköy’ olarak bilinen Yeşildere Mahallesi, Kale bölgesi, Bursa Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bazı sokak ve mahalleler, Adana’da merkez ile Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklar, İzmir merkez ile Bornova ve Bayraklı’daki bazı mahalle ve sokaklar; Muğla, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir, Konya, Trabzon, Van, Edirne, Kocaeli, Kırklareli ve Kayseri.
 

HÜRRİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter200 general ve amiralin terfisi için 4 kriterBu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Başbakan Yıldırım başkanlığındaki YAŞ’ta, TSK’daki 200 general ve amiralin durumu görüşülecek.
FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusuFETÖ'den ByLock’suz kripto ordusuMİT FETÖ’nün karanlık timinin şifrelerini ortaya çıkarı: Özel yetiştiriliyorlar. Akıllı telefondan uzak duruyorlar. Örgütün okul ve dershaneleriyle bağlantıları bulunmuyor.
MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettilerMHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettilerHakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.
Ortalık bir anda karıştı! Ölü ve yaralılar var...Ortalık bir anda karıştı! Ölü ve yaralılar var...Samsun'un Çarşamba İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki grupta 2 kişi öldü, 1’İ ağır 2 kişi de yaralandı.
Teröristbaşı Gülen'den 3 gizli mesaj!Teröristbaşı Gülen'den 3 gizli mesaj!FETÖ/PDY kurucusu ve lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri çözüldü.
İçişleri’nden GAMER yapılanmasıİçişleri’nden GAMER yapılanmasıMilli güvenliği tehdit eden yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı gelişmelere ve doğal afetlere karşı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) kuruldu.
  • İşte Almanya’daki FETÖ kasası24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:05
  • İşte Adil Öksüz'ün kaçtığı ülke24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:01
  • FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:00
  • Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
  • İstanbul'da yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:41
  • 204 kez ByLock'a giriş yapmış24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:39
  • Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:35
  • Adliyeye götürülürken üzerlerini değiştirdiler!24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:29
  • Başkentte doğalgaz boru hattında yangın23 Temmuz 2017 Pazar 17:00
  • 'Hero' tişörtlü öğrenciye sınav çıkışı gözaltı23 Temmuz 2017 Pazar 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri