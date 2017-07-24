24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 106.843 0.10
  • Altın: 142,669 -0.01
  • Dolar: 3,5367 0.45
  • Euro: 4,1209 0.62

FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu

»
MİT FETÖ’nün karanlık timinin şifrelerini ortaya çıkarı: Özel yetiştiriliyorlar. Akıllı telefondan uzak duruyorlar. Örgütün okul ve dershaneleriyle bağlantıları bulunmuyor.
FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu
FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusu

Milli iradeye yönelik kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü’yle ülke çapında mücadele her platformda tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ’nün Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TSK ile diğer kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasının tasfiyesi için titizlikle yapılan çalışmalar, kriptoların çözümünü de beraberinde getirdi. 

PENSİLVANYA NOTLARI

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla oluşturulan kripto yapılanmanın, ‘örgüt kadroları deşifre olup iş göremez duruma geldiğinde, yerine özel olarak seçilmiş, eğitilmiş yeni elemanların iş başına getirilmesini sağlamaya yönelik bir proje olduğu’ ortaya çıktı. Gülen’in FETÖ’nün en büyük projesi olarak nitelendirdiği kripto yapılanmasıyla ile ilgili çok önemli belgeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ele geçirilen Pensilvanya notlarında FETÖ’nün kripto üyeleri ile ilgili uyguladığı taktiklere ulaşıldı. Kriptoların temel özellikleri FETÖ’cü kimliklerinin bilinmemesi. Kriptolar özel yetiştiriliyor ve hiç bir zaman FETÖ’nün okul, dershane, Bank Asya gibi kurumlarıyla bağlantısı olmuyor. 

Bu da tespit edilmelerini güçleştiriyor. Ancak darbe girişiminden sonraki soruşturmalarda kriptoların bir kısmının itirafçı olması, karanlık yapının gün yüzüne çıkarılmasını sağladı. 

Kripto yapılanmanın terör örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla oluşturulan bir yedekleme projesi olduğu bilgisine yer verilen soruşturma dosyasında, Şevki kod adlı sözde imamın, “Kripto projesi cemaatin en büyük başarısıdır” ifadesi dikkati çekiyor. 

İSTİHBARAT ULAŞTI 

İstihbarat birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, FETÖ kripto yapılanmasını tüm kurumlar içinde oluşturdu. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki yapılanmasını 1988 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde öncelikle Polis Akademisi’nde içinden oluşturmaya başladı. Aynı taktikler tüm kamu kurumlarında kullanılarak yedek kadrolar oluşturuldu.

İşte ele geçirilen gizli bilgiler

1. Adli olmamakla birlikte idari soruşturma geçirmeleri sağlanmalıdır.

2. Alttan sarkan bıyıklı takımı (ülkücüler) ile irtibatlar güçlenecek, gerekirse onların yanında ‘hizmet’e karşı ileri geri konuşulabilecek.

3. Belirlenecek bu arkadaşlara maddi durumlarına göre muhakkak en az ayda bir himmet katkı sağlanacak. Bir himmet, bir kişi için 1.000 ila 1.500 TL arası olacak.

4. Açıktan benzeme faaliyetleri yapılmalı. İddia oynamak, gerekirse kadınlarla ilgili gayriahlâkî muhabbet, menfi hayata müsait işler yapmak vb...

5. Eğer bulundukları ilde polis okulu varsa o kadrolara tayin yapılması ve arkadaşların bu tayinleri yönetim aleyhinde dile getirmeleri.

6. Polis Akademisi’nden her devreden Türkiye çapında en az üç kişi belirlenecek.

7. Kripto olarak seçilecek iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Kayseri, İzmir, Konya, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Sakarya olmalı. Eğer bu illerde nitelikli elemanlar yoksa ona göre değişim yapılmalı. 

ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİYORLAR

1. Genel yapıdaki rütbeli ve memurların içerisinden çok önemli eylemlerde görevlendirmek istediği personellere yönelik eğitim alır. 

2. Sivil yapıdan sadece karar verici konumdaki maksimum iki kişiyle irtibatlıdırlar.

3. Özel yapıda yetişmiş bir memur ya da rütbeli, bir sivil tarafından yetiştirilir. 

4. Mutlak itaat ana şarttır. Yeminle bu görevi alırlar. Ölene kadar da devam ettirirler. 

5. Hizmetten hiçbir beklentileri olmadığı gibi fedakârlıkta da sınır tanımazlar. 

6. Eğitimleri belirli periyotlar içerisinde, teknolojik bir altyapı kullanılmadan yapılır.  

7. Özel yapıdan seçilen bir memur, asla daha önceden planlanmış bir şekilde sivil yapıdaki öğreticisiyle irtibat kurup bir yerde eğitim almaz. 

8. Çalıştıkları şubelere göre özel eğitim alırlar. İstihbarat Şube’de herhangi bir büroda çalışan, başka birimin yaptığı işleri de en az orada çalışanlar kadar bilir.

9. Kripto yapılanmadaki kişi en üst sivil yapı tarafından korunur. Önü açılır. Cemaate yakın emniyet müdürleri tarafından bu özellikleri bilinmez ama önemli biri olduğu bilinir. 

STAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter200 general ve amiralin terfisi için 4 kriterBu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Başbakan Yıldırım başkanlığındaki YAŞ’ta, TSK’daki 200 general ve amiralin durumu görüşülecek.
FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusuFETÖ'den ByLock’suz kripto ordusuMİT FETÖ’nün karanlık timinin şifrelerini ortaya çıkarı: Özel yetiştiriliyorlar. Akıllı telefondan uzak duruyorlar. Örgütün okul ve dershaneleriyle bağlantıları bulunmuyor.
MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettilerMHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettilerHakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.
Ortalık bir anda karıştı! Ölü ve yaralılar var...Ortalık bir anda karıştı! Ölü ve yaralılar var...Samsun'un Çarşamba İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki grupta 2 kişi öldü, 1’İ ağır 2 kişi de yaralandı.
Teröristbaşı Gülen'den 3 gizli mesaj!Teröristbaşı Gülen'den 3 gizli mesaj!FETÖ/PDY kurucusu ve lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri çözüldü.
İçişleri’nden GAMER yapılanmasıİçişleri’nden GAMER yapılanmasıMilli güvenliği tehdit eden yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı gelişmelere ve doğal afetlere karşı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) kuruldu.
  • İşte Almanya’daki FETÖ kasası24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:05
  • İşte Adil Öksüz'ün kaçtığı ülke24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:01
  • FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:00
  • Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
  • İstanbul'da yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:41
  • 204 kez ByLock'a giriş yapmış24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:39
  • Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:35
  • Adliyeye götürülürken üzerlerini değiştirdiler!24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:29
  • Başkentte doğalgaz boru hattında yangın23 Temmuz 2017 Pazar 17:00
  • 'Hero' tişörtlü öğrenciye sınav çıkışı gözaltı23 Temmuz 2017 Pazar 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri