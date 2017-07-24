24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler

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Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.
MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler
MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettiler

Olay, Güvenli Mezrası'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren'in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK'lı terörist tarafndan silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı.

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Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla şehit edilirken, cenazesi ise silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu. Güvenlik güçlerine haber verilmesini ardından Çiftçi'nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne getirilirken, kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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