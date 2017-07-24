The Guardian 'Erdoğan' yalanından geri döndü

The Guardian gazetesi, kendi yaydığı “Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan yazmak istedi” yalanından geri adım atarak tekzip yayımladı.

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makalesini yayınlayan The Guardian gazetesi, kendi yaydığı “Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan yazmak istedi” yalanından geri adım atarak tekzip yayımladı.



Chadwick, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazısını yayımlamamızın ardından Türk hükümeti bize ulaşarak okuyucuların iki tarafı da dinleyebilmesi ve dengeli yayın yapılması için Erdoğan'ın makalesinin yayımlanmasını istedi" iddiasını ortaya atmış, bu ifade bazı medya kuruluşlarında yer bulmuştu.



CUMHURBAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İddiaların web sitesinde yer almasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Guardian ile temasa geçti. Gazeteyle yapılan yazışmalarda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının hiçbir yerde geçmediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinin "denge kurmak" amacıyla yayımlanmasının hiçbir zaman talep edilmediği ve Guardian'ın Londra ofisinde bir yanlış anlaşılma olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesini yayımlayan gazete, kendi yaydığı, "Kılıçdaroğlu yazınca Erdoğan da yazmak istedi" iddialarını yalanladı.



'YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU'

Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, gazetenin web sitesinde bugün düzeltildi ve ortaya atılan iddianın asılsız olduğu kabul edildi. Chadwick imzasıyla bir açıklama yayımlayan gazete, "yanlış anlaşılma oldu" ifadesine yer verdi.

Gazeteden alınan bilgiye göre, Chadwick'in asılsız iddiaları Guardian'ın pazartesi günü yayımlanacak sayısında yer almayacak.