24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 106.843 0.10
  • Altın: 142,669 -0.01
  • Dolar: 3,5367 0.45
  • Euro: 4,1209 0.62

200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter

»
Bu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Başbakan Yıldırım başkanlığındaki YAŞ’ta, TSK’daki 200 general ve amiralin durumu görüşülecek.
200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter
200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter 200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter 200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ( TSK) tayin ve terfilerin görüşüldüğü Yüksek Askeri Şûra’nın (YAŞ) bu yılki toplantısında 200 general ve amiralin durumunun masaya yatırılacağı kaydedildi. Birinci gündem maddesinin FETÖ ile mücadele olacağı YAŞ’ta terfilerin de buna göre yapılacağı belirtildi. Komuta katında ciddi değişikliklerin yaşanmayacağı ancak kritik birimlerin başına FETÖ ile mücadele eden general ve amirallerin getirileceği kaydedilirken, daha önce örgütün TSK içinde yapılanmasının önünü açtığı belirlenen kişilerin terfilerinin askıya alınması bekleniyor. Her yıl ağustos ayında yapılan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tayin ve terfilerin görüşüldüğü YAŞ’ın bu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ikinci kez toplanacak olan YAŞ’ın birinci gündem maddesi FETÖ ile mücadele.

FETÖ İLE ETKİN MÜCADELE EDENLER ÖNCELİK

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in edindiği bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırımbaşkanlığında yapılacak YAŞ’ta, TSK’da görevli 200 generalin durumu masaya yatırılacak ve bunlar arasında bazılarının FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair iddialar değerlendirilecek. Komuta katında ciddi değişiklikler yaşanmayacağı, Deniz ve Kara kuvvet komutanları ile Jandarma Genel Komutanı’nın göreve devam edeceği belirtiliyor. 2018 yılı ocak ayında yaş haddini dolduracak Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal emekli olacak. Ünal’ın yerine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün gelebileceği kaydediliyor. TSK’da kritik öneme sahip olan ve daha önce FETÖ’nün yoğun şekilde yuvalandığı Personel, İstihbarat ve Eğitim birimlerinin başına FETÖ ile mücadele eden general ve amirallerin getirileceği ifade edildi. YAŞ’ta, FETÖ’cü subayların örgütle bağlantılarına göz yuman kişilerden terfi sırası gelenler varsa terfilerinin askıya alınacağı bildirildi.

FETÖ'YE KARŞI SESSİZ KALANLARIN TERFİLERİ ASKIYA

Başında olduğu birlikte FETÖ’cü subay olup olmadığını araştırmayan, ihraçlar için hiçbir teklif veya öneride bulunmayan, adli ve idari mercilere yardımcı olmayan, FETÖ’yü tehdit görmeyip sessiz kalanlar ile ihraçlara karşı olanların terfileri askıya alınacak. YAŞ’ta, özellikle FETÖ ile mücadele etmediği belirlenen komutanlar ile subayların durumunun titizlikle görüşüleceği dile getirildi.

TERFİ İÇİN 4 KRİTER

- Liyakat.

- FETÖ ile etkin mücadele.

- Hiçbir siyasi gruba bağlı olmamak.

- Tecrübeli, iyi eğitimli ve yetenekli olmak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
200 general ve amiralin terfisi için 4 kriter200 general ve amiralin terfisi için 4 kriterBu yıl 9 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan Başbakan Yıldırım başkanlığındaki YAŞ’ta, TSK’daki 200 general ve amiralin durumu görüşülecek.
FETÖ'den ByLock’suz kripto ordusuFETÖ'den ByLock’suz kripto ordusuMİT FETÖ’nün karanlık timinin şifrelerini ortaya çıkarı: Özel yetiştiriliyorlar. Akıllı telefondan uzak duruyorlar. Örgütün okul ve dershaneleriyle bağlantıları bulunmuyor.
MHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettilerMHP'li Başkan'ın akrabasını şehit ettilerHakkari'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası'nda PKK'lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.
Ortalık bir anda karıştı! Ölü ve yaralılar var...Ortalık bir anda karıştı! Ölü ve yaralılar var...Samsun'un Çarşamba İlçesi’nde iki grup arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Birbirlerine ateş eden iki grupta 2 kişi öldü, 1’İ ağır 2 kişi de yaralandı.
Teröristbaşı Gülen'den 3 gizli mesaj!Teröristbaşı Gülen'den 3 gizli mesaj!FETÖ/PDY kurucusu ve lideri teröristbaşı Fetullah Gülen'in Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne verdiği röportajında kullanılan fotoğrafın şifreleri çözüldü.
İçişleri’nden GAMER yapılanmasıİçişleri’nden GAMER yapılanmasıMilli güvenliği tehdit eden yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı gelişmelere ve doğal afetlere karşı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri (GAMER) kuruldu.
  • İşte Almanya’daki FETÖ kasası24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:05
  • İşte Adil Öksüz'ün kaçtığı ülke24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:01
  • FETÖ’cülere 15 Temmuz Destanı izletilecek!24 Temmuz 2017 Pazartesi 08:00
  • Uyuşturucuyla mücadelede düğmeye basıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:45
  • İstanbul'da yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:41
  • 204 kez ByLock'a giriş yapmış24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:39
  • Asker arızalanan otobüste yakaladı! Tam 103 kişi24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:35
  • Adliyeye götürülürken üzerlerini değiştirdiler!24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:29
  • Başkentte doğalgaz boru hattında yangın23 Temmuz 2017 Pazar 17:00
  • 'Hero' tişörtlü öğrenciye sınav çıkışı gözaltı23 Temmuz 2017 Pazar 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri