24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Kalleş talimat! Hedefte onlar var

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Kalleş talimat! Hedefte onlar var
Silahlı Kuvvetlerin operasyonlarıyla bitme noktasına gelen PKK, teröristlerini metropollere yöneltiyor. Hain örgütün artık 3 kişilik gruplarla hareket etme kararı aldığı öğrenildi.
Kalleş talimat! Hedefte onlar var Kalleş talimat! Hedefte onlar var Kalleş talimat! Hedefte onlar var

Silahlı Kuvvetlerin operasyonlarıyla bitme noktasına gelen PKK, teröristlerini metropollere yöneltiyor. Hain örgütün artık 3 kişilik gruplarla hareket etme kararı aldığı öğrenildi.

Güvenlik kuvvetlerinin yoğun operasyonlarıyla büyük darbe alan terör örgütü PKK, yeni taktikler geliştirmeye çalışıyor. Daha önce 16-18 kişilik gruplarla hareket eden örgütün artık 3 kişilik gruplarla hareket etme kararı aldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan istihbarat çalışmalarında örgütün ilkbahar ve yaz döneminde büyük darbeler aldığının altını çizen yetkililer, bitme noktasına gelen terör örgütünün yöneticilerinin yeni önlemler almaya çalıştığına dikkat çektiler. Daha önce 16-18 kişilik terörist grupların hareketlerinden örgütün büyük zayiat aldığı ve terörist sayısının azalması nedeniyle küçülmeye giden PKK’ya ilişkin gelen istihbaratların, artık örgüt mensuplarının 3’er kişiden oluşan gruplarla hareket etmesi yönünde talimatlar olduğu kaydediliyor.

AK PARTİ VE MHP HEDEFTE

Bölücü terör örgütünün, mensuplarını özellikle şehir merkezlerine ve metropollere yönelttiğini vurgulayan istihbarat kaynakları, teröristlere hedef olarak da AK Parti ve MHP’li yöneticilerin verildiğini söylediler. Hain örgütün, hükûmete yakın iş adamlarının mal varlıklarının gasbedilmesi ve özellikle Doğu ve Güneydoğu’dan çıkarılması için eylemler yapılmasını istediği belirtiliyor. Yetkililer, son süreçte halk desteğinin düştüğüne dikkat çeken örgüt yöneticilerinin “Halkın tepkisinin çekilmemesi için bu işlerin örtülü yapılmasını” da istediğini aktardı.

“YAKIP YIKIN” TALİMATI

Terör örgütü mensuplarını küçük gruplar halinde şehir merkezleri ve metropollere yönelten PKK, gidecekleri yerlere uygun kıyafetler bulmaları ve uygun davranışlar sergileyerek çevreye uyum sağlamalarını da istedi. İstihbarat yetkilileri, örgütün özellikle ÖSB/YPS bağlantılı teröristlerine “Yakın, yıkın” talimatı verdiğini belirtirken, konuya ilişkin ekonomik ve turizm hedeflerinde gerekli tedbirlerde alındığını söylediler.

TERÖRİSTLERİN İHA KORKUSU

 Örgüt yöneticisi hainlerin, özellikle teröristleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat ağırlıklı operasyonlar yaptığı için uyardığını da belirten yetkililer, teröristlere özellikle İHA’lar konusunda uyardığını ifade ettiler. Son dönemde operasyonlardaki başarının İHA’lar sayesinde olduğunun terör örgütü tarafından bilindiğini belirten istihbarat yetkilileri, yönetici kadronun “İHA’nın teknik tespitlerinin ardından hava destekli operasyonlar geleceğinin bilinmesi gerekiyor” diyerek uyardığı da ifade ediliyor.

TÜRKİYE

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