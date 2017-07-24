24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 107.339 0.46
  • Altın: 142,871 0.13
  • Dolar: 3,5428 0.17
  • Euro: 4,1252 0.10

Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar

»
Nagehan Alçı, İsrail’e tepkilerini İstanbul’da sinagog önünde ortaya koyan Alperenler’i “vandallıkla” eleştirerek, grubu “provokatör” ilan etti.
Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar
Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar

Siyonistler Mescid-i Aksa’da Müslümanlara zulmetmeye devam ederken, medyamızda kimi kalemler, Türk milletini İsrail’e yönelik tepkisinde aşırıya kaçmakla eleştirebiliyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı,  İsrail’e tepkilerini İstanbul’da sinagog önünde ortaya koyan Alperenler’i hedef alarak, Batı’da bu kişilerin Erdoğan destekçileri gibi yansıtıldığını, fakat bunun doğru olmadığını, Erdoğan’ın da bu eylemlerden rahatsız olduğunu yazdı.

Alçı, “Yalnızca faşist bir tutum sergilemekle kalmadılar, zaten Türkiye’ye ve Erdoğan’a çamur atmak için pusuda bekleyenlerin de ekmeğine yağ sürdüler” dedi.

Hükümet’e yakın kalemlerden Nagehan Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“DÜNYANIN en talihsiz halklarının başında Filistinliler geliyor. Yıllardır herkesin gözünün önünde İsrail terörüne maruz kalan, saldırı altında, hayat hakkı tanınmayan bir bahtsız halk... Son olarak İsrail’in Mescid-i Aksa’daki kabul edilemez küstahlığı karşısında vicdanım isyan ediyor.

Bu vandallığa en gür ve net sesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkardı. Çok açık ve sert mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Öte yandan bir grup kendini bilmez, İsrail’in devlet terörünün faturasını buradaki Yahudi vatandaşlara ödetmeye kalkınca da yine Erdoğan karşı çıktı. Körfez turuna çıkmadan yaptığı basın toplantısında, “Kudüs’te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının haklarını ihlal etmesine asla gerekçe olamaz. Başka dinlere mensup insanların ibadethanelerine halel getirmek bizim dinimizde asla yoktur” dedi.

Ancak Batı’da bazı çevreler gerçeğin peşinde değiller. Galiba hiçbir zaman da olmadılar. Batı medyasına bakıyorum, Neve Şalom ve Balat Ahrida sinagogları önündeki provokatörleri “Erdoğan destekçileri” olarak sunup bu olayları Cumhurbaşkanı’na ve dolayısıyla Türkiye’ye fatura etmeye çalışıyorlar.

Sinagogun önüne giderek vandallık yapan kendini bilmezlere ne söylenir bilmiyorum. Yalnızca faşist bir tutum sergilemekle kalmadılar, zaten Türkiye’ye ve Erdoğan’a çamur atmak için pusuda bekleyenlerin de ekmeğine yağ sürdüler. Ama sonra da bu toplumda böyle ırkçı tutumların hiçbir karşılık bulmadığını da görmüş oldular. Yahudi vatandaşlarımız bu ülkenin bir parçası ve değeri. Bunu, bu vesile ile belki de daha kuvvetli şekilde hatırlatmamız gerek...

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Emniyet FETÖ'den tamamen temizlendiEmniyet FETÖ'den tamamen temizlendiTürkiye gazetesinden Nuri Elibol'un yazısına göre, Emniyet FETÖ'den temizlendi. Sıra TSK ve diğer kurumlarda. Elibol'un “Tsunami sonrası 15 Temmuz analizi” yazısı şöyle:
Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yararNagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yararNagehan Alçı, İsrail’e tepkilerini İstanbul’da sinagog önünde ortaya koyan Alperenler’i “vandallıkla” eleştirerek, grubu “provokatör” ilan etti.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Kudüs’te iş başa düştü!Kudüs’te iş başa düştü!Sisi – Misi, Dahlan – Mahlan’la olmuyor bu iş. DAEŞ bitiyor. PYD de bir halt edemedi. PKK bitme noktasında, FETÖ – METÖ de bir çuval inciri berbat etti. İsrail ne yapsın, iş başa düştü.
Batı geriler, Doğu yükselir, Türkiye güçlenir, kavga şiddetlenirBatı geriler, Doğu yükselir, Türkiye güçlenir, kavga şiddetlenirBüyük güçlerin büyük kavgaları olur. Öfkeleri de, sevgileri de, merhametleri de büyüktür. Etkileri ülke sınırlarını, bölge sınırlarını aşar. Verdikleri kararlar küresel ölçekte izler bırakır, hesaplar bozar.
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
  • Yeni bir anıtkabir açıklaması beklemek21 Temmuz 2017 Cuma 11:00
  • İşte günün gazete manşetleri21 Temmuz 2017 Cuma 10:18
  • Bakanlar Kurulu değişikliğinin perde arkasını yazıp..20 Temmuz 2017 Perşembe 15:24
  • Dilipak çok sert çıktı: Bu milletin sabrını daha fazla zorlamayın20 Temmuz 2017 Perşembe 14:44
  • 5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi20 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
  • Tuzağa dikkat! Aksa’nın öfkesi çok şiddetli olacak20 Temmuz 2017 Perşembe 09:54
  • Taşgetiren: Aman ha! En çok FETÖ sevinir20 Temmuz 2017 Perşembe 09:00
  • AA ifşa etti! Çıldırdılar20 Temmuz 2017 Perşembe 07:20
  • İşte günün gazete manşetleri20 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
  • T24 yazarından skandal “Süryani” yazı19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri