Nagehan Alçı: Bu vandallık ancak İsrail’e yarar

Nagehan Alçı, İsrail’e tepkilerini İstanbul’da sinagog önünde ortaya koyan Alperenler’i “vandallıkla” eleştirerek, grubu “provokatör” ilan etti.

Siyonistler Mescid-i Aksa’da Müslümanlara zulmetmeye devam ederken, medyamızda kimi kalemler, Türk milletini İsrail’e yönelik tepkisinde aşırıya kaçmakla eleştirebiliyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İsrail’e tepkilerini İstanbul’da sinagog önünde ortaya koyan Alperenler’i hedef alarak, Batı’da bu kişilerin Erdoğan destekçileri gibi yansıtıldığını, fakat bunun doğru olmadığını, Erdoğan’ın da bu eylemlerden rahatsız olduğunu yazdı.

Alçı, “Yalnızca faşist bir tutum sergilemekle kalmadılar, zaten Türkiye’ye ve Erdoğan’a çamur atmak için pusuda bekleyenlerin de ekmeğine yağ sürdüler” dedi.

Hükümet’e yakın kalemlerden Nagehan Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“DÜNYANIN en talihsiz halklarının başında Filistinliler geliyor. Yıllardır herkesin gözünün önünde İsrail terörüne maruz kalan, saldırı altında, hayat hakkı tanınmayan bir bahtsız halk... Son olarak İsrail’in Mescid-i Aksa’daki kabul edilemez küstahlığı karşısında vicdanım isyan ediyor.

Bu vandallığa en gür ve net sesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkardı. Çok açık ve sert mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Öte yandan bir grup kendini bilmez, İsrail’in devlet terörünün faturasını buradaki Yahudi vatandaşlara ödetmeye kalkınca da yine Erdoğan karşı çıktı. Körfez turuna çıkmadan yaptığı basın toplantısında, “Kudüs’te yapılan hak ihlalleri Müslümanların da başkalarının haklarını ihlal etmesine asla gerekçe olamaz. Başka dinlere mensup insanların ibadethanelerine halel getirmek bizim dinimizde asla yoktur” dedi.

Ancak Batı’da bazı çevreler gerçeğin peşinde değiller. Galiba hiçbir zaman da olmadılar. Batı medyasına bakıyorum, Neve Şalom ve Balat Ahrida sinagogları önündeki provokatörleri “Erdoğan destekçileri” olarak sunup bu olayları Cumhurbaşkanı’na ve dolayısıyla Türkiye’ye fatura etmeye çalışıyorlar.

Sinagogun önüne giderek vandallık yapan kendini bilmezlere ne söylenir bilmiyorum. Yalnızca faşist bir tutum sergilemekle kalmadılar, zaten Türkiye’ye ve Erdoğan’a çamur atmak için pusuda bekleyenlerin de ekmeğine yağ sürdüler. Ama sonra da bu toplumda böyle ırkçı tutumların hiçbir karşılık bulmadığını da görmüş oldular. Yahudi vatandaşlarımız bu ülkenin bir parçası ve değeri. Bunu, bu vesile ile belki de daha kuvvetli şekilde hatırlatmamız gerek...