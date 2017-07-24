24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza

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Kraliyet Divanı Üyesi Kahtani, Katar'a ait internet sitelerine ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını ve birkaç saat içinde erişimin yeniden kapatılacağını belirtti.
Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza
Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza Katar krizinde son perde! Suudi Kralı kızdıracak arıza

Suudi Arabistan'da Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında baş gösteren kriz sonrası mayıs ayında erişime kapatılan Al Jazeera, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

TEKNİK ARIZA

Ancak, Kraliyet Divanı Üyesi Suud el-Kahtani, sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al Jazeera ve Katar'a ait diğer sitelere ulaşılabilmesinin teknik arızadan kaynaklandığını, birkaç saat içinde arızanın giderilerek bu sitelerin tekrar erişime kapatılacağını belirtti.

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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