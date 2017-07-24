24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Maden ocağında göçük! Acı haber geldi...

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Maden ocağında göçük! Acı haber geldi...
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi 36 yaşındaki Ramazan Zurnacı öldü.
Maden ocağında göçük! Acı haber geldi... Maden ocağında göçük! Acı haber geldi... Maden ocağında göçük! Acı haber geldi...

00.00-08.00 vardiyasında sabaha karşı yerin 220 metre altında meydana gelen olayda, kömür üretimi sırasında tavan çöktü. Maden işçisi Ramazan Zurnacı, göçükte mahsur kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin göçükten çıkardığı Zurnacı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ocaktan çıkarılan Zurnacı'nın cesedi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Zurnacı, Cumhuriyet Savcısı'nın yapacağı otopsi ardından Çaycuma İlçesi'ne bağlı Perşembe Beldesi'nde toprağa verilecek.

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