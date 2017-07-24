24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar

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Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar
8 adet bidondan 214 kilo 378 gram esrar ile 11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuların toplam piyasa değerinin 4 milyon 837 bin TL olduğu öğrenildi.
Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar

Mersin’in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na Lübnan’dan gelen MED star isimli gemiden denize atıldığı tespit edilen 8 adet bidondan 214 kilo 378 gram esrar ile 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 4 milyon 837 bin TL olduğu öğrenildi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 18 Temmuz 2017 tarihinde Lübnan Tripoli Limanı'ndan hareket eden MED STAR isimli gemi, Taşucu Seka Limanı'na yanaşmaya çalıştı. Geminin liman sahasına girişine yardım eden kılavuz kaptan, gemiden denize bidon benzeri cisim atıldığını fark etti. Kaptanın olayı Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile koordineli bir şekilde botlarla belirtilen noktaya intikal edildi. Ekipler, denize atılmış mavi ve siyah renkli ortalama 25 litre hacimli toplam 8 adet bidonu denizden çıkararak botlara alırken, gemi çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Piyasa değeri 4 milyon 837 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik dedektör köpekler Oli ve Devil marifetiyle yapılan kontrollerde, köpeklerin bidonlara tepki verdiği görüldü. Açılan 8 adet bidonda toplam 729 adet paket halinde piyasa değeri 4 milyon 562 bin TL olan 214 kilo 378 gram esrar ile toplam 11 pakette, her pakette bin adet olmak üzere piyasa değeri 275 bin TL olan toplam 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü hizmetinde görev yapan Gemi Arama Ekibi, Taşucu Limanı'na yönlendirilerek MED STAR isimli geminin detaylı araması yapıldı. Gemide bulunan tüm araçlar x-ray taramasından geçirilirken, gemi içinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Uyuşturucu madde ile gemiye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 4’ü gemi personeli olmak üzere toplam 5 yabancı şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma işlemleri devam ediyor.

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