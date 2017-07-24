24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
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PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var

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PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var
Siirt' in Baykan ilçesi'nde teröristlerin sivil araca düzenlediği silahlı saldırıda araç içerisinde bulunan bir asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı..
PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var PKK sivil araca saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Siirt'in Baykan ilçesinde seyir halinde olan sivil bir aracın içerisinde bulunan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısı sonucu araçta bulunan askerlerden biri şehit olurken, 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusu olmak üzere 2 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Baykan ilçesi ile Ziyaret bölgesi arasında bulunan Çukurca köyü kırsalında seyir halindeki sivil araca teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçinde askerlerin bulunduğu sivil araca yönelik yapılan saldırıda 1 asker şehit olurken, biri uzman çavuş ve biri güvenlik korucusu olmak üzere iki kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldığı belirtildi.

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BEYTÜŞŞEBAP'TA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ikisi kadın altı terörist öldürüldü.

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