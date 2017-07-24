24 Temmuz 2017 Pazartesi29 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:18İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:18
    • 31°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 107.339 0.46
  • Altın: 142,871 0.13
  • Dolar: 3,5428 0.17
  • Euro: 4,1252 0.10

Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu

»
Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu
Daha önce Cumhuriyet'e verdiği röportajda gerilla annesi olmak istediğini söyleyen Füsun Demirel pazarda tezgah açıyor.
Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu

Füsun Demirel, İstanbul Bomonti'deki ikinci el pazarında tezgah açıp pazarcılık yapıyor.

"TİYATRO OLMADIĞINDA YAPIYORUM"

Gazeteduvar.com'dan Anıl Mert Özsoy'a konuşan Demirel; "Buradaki ortamı çok sevdim. Müthiş bir kadın dayanışması var. Güzel dostluklar var. Baktığım zaman pek çok tezgah sahibi iyi eğitimli, yüksek okul mezunu ve bir şekilde mesleklerini yapamayan kimseler… Bu arkadaşlar kendilerine böyle bir alternatif yaratmışlar. Ben de özellikle yaz aylarında tiyatro olmadığı için evde oturmak zorunda kalıyorum. Bu zamanımı değerlendirmek istedim. Biraz da tezgahı büyüttüm." dedi.

3fppq_1500836643_7741.jpg

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Füsun Demirel, 13 Mart 2016'da Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda "Gerilla annesi olmak istiyorum" demişti ve tepki çekmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kovulmuştu! İşte Değirmenci'nin yeni işiKovulmuştu! İşte Değirmenci'nin yeni işiDoğan medyasında bir dönem haber sunuculuğu yapan İrfan Değirmenci, fanatik ve partizan sunumu nedeniyle işten çıkarılmıştı. İşte eski sunucunun yeni işi.
Saldırıya uğrayan doktor konuştu! İstifa etti mi?Saldırıya uğrayan doktor konuştu! İstifa etti mi?Sakarya'da 3 yaşındaki çocuğun annesi tarafından saldırıya uğrayan ve olay sonrasında istifa ettiği öne sürülen Dr. Fatma Banu Turhan yaşadıklarını anlattı.
Tek seferde 17 yavru doğurdu!Tek seferde 17 yavru doğurdu!Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de yaşayan Cihat Bakırcı, kangal cinsi köpeğinin tek seferde 17 yavru doğurduğunu söyledi.
Türk kadını dünya literatürüne girdi!Türk kadını dünya literatürüne girdi!Türkiye'de özellikle banyo ve mutfak temizliğinde tercih edilen çamaşır suyu ve tuz ruhunun birlikte kullanılması sonucu ortaya çıkan zehirlenme türü, dünya literatürüne girdi.
Cinayetin altından çıkan kan donduran detayCinayetin altından çıkan kan donduran detay16 yaşındaki ‘çocuk gelin’ T.E. evi terk edip ailesinin yanına döndü. Arabada buluştukları gün T.E. çantasından silah çıkarıp 3 aylık ‘eşi’ni öldürdü.
Denizden böyle çıkarıldı! Kimse beklemiyordu ama..Denizden böyle çıkarıldı! Kimse beklemiyordu ama..Çanakkale Şehir İskelesi'nden henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve 41 yaşındaki İbrahim Işık, Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldü.
  • Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:02
  • Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:58
  • 401 no'lu odada intikam randevusu!24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:57
  • Bakan Soylu talimat verdi: 81 ilde başlatıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:56
  • Maden ocağında göçük! Acı haber geldi...24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:55
  • “FETÖ konusunda Türkiye kadar hassasız”24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:54
  • Sakarya'da yakalandı! Görenler şaşkına döndü21 Temmuz 2017 Cuma 15:14
  • Haritayı gösterdi ve uyardı!21 Temmuz 2017 Cuma 15:05
  • Tam bir rezalet! 10 yaşındaki kızın..21 Temmuz 2017 Cuma 14:59
  • Adliyeye böyle getirildiler!21 Temmuz 2017 Cuma 14:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri