Cinayetin altından çıkan kan donduran detay

Kahramanmaraş’ta 16 yaşındaki ‘çocuk gelin’ T.E., 18 yaşındaki imam nikâhlı ‘eşi’ Osman K.’yı silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Biri hapse, diğeri mezara giden iki çocuğun yakınları ise birbirlerini suçladı. Olayı Habertürk’e anlatan T.E.’nin babası Keramettin E., “Düğün sonrası ilk günden itibaren kızıma zulmetmeye başlamış” dedi.

İddiaya göre, Afşin’de aynı lisede okuyan T.E. ile Osman K. evlenmek istedi. T.E. ailesinin izin vermeyeceğini düşündüğü için çift kaçmaya karar verdi. Bunu öğrenen aileler evliliğe onay verdi. İmam nikâhı kıyıldı, düğün yapıldı ve aynı evde yaşamaya başladılar. Ancak bu ‘evlilik’ kısa süre sonra kâbusa döndü. İkili arasında kıskançlık nedeniyle şiddetli tartışmalar yaşanırken, çocuk gelin ‘eşinden’ şiddet görmeye başladı. Evi terk eden T.E., ailesinin yanına döndü. Zaman zaman görüşüp tartışan çift, 21 Temmuz’da Osman K.’nın aracında buluştu. Yeniden tartışma başlayınca T.E. çantasından silah çıkarıp 3 aylık ‘eşi’ni öldürdü.

"KIZIM İÇERİ GİRDİ, O TOPRAĞA"

Kızını bizzat polise teslim ettiğini söyleyen baba Keramettin E., olayı şöyle anlattı: “İlk günden itibaren kızıma zulmetmeye başlamış. Evimize döndü. Yeniden görüşmeye başlamışlar. Kızım, ayrıldıktan sonra Osman’ın namusu konusunda iftira atmaya başladığını söyledi. Silahı kaynanasının evinden almış. İkisine de çok üzülüyorum. Kızım içeri girdi, o toprağa. Kolay değil.”

Osman K.’nın bir yakını ise T.E.’nin ailesini suçlayarak şunları söyledi: “Düğünden 2 ay sonra annesi kızlarının geri gelmesini istedi. Bu yuvayı yıktılar. Karşı tarafın ailesinin durumu iyi, bizim kötü. Kızlarını buraya layık görmediler. Bu iş planlı. Silah temini var. Osman’ın aracına biner binmez de 2 el ateş ediyor.”

HABERTÜRK