Terim'e ağır sözler! "Gururunla istifa et"

Eski milli futbolcu ve spor yazarı Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Alaçatı'da karıştığı kavga ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Fatih Terim'i istifaya çağıran Rüştü Reçber'in o sözleri:
Öncelikle hocam, olay nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun, yüzde 100 haklı bile olsanız, yaptığınız çok ama çok yanlış. Aslında bunun siz de farkındasınız..Bir anlık sinirle de, aşırı tahrikle de olsa, bu yanlış ortadan kalkmaz.
Bir anlık sinirle de, aşırı tahrikle de olsa, bu yanlış ortadan kalkmaz.
Hepimiz bir şeyleri değiştirmek, geliştirmek ve güzel bir noktaya ulaşmak için çaba sarfederken, sporun başındaki insanların bu yaptıklarını kabul etmek bana ters düşüyor.
En basitinden,
- Bu ülkede çocuklar var.
- Bu ülkede gençler var.
- Bu ülkede sporu gerçek anlamıyla seven insanlar var.
İşte bu sebeplerledir ki, belli konumlara ulaşmış insanların sadece kendilerine ve ailelerine değil, topluma da sorumlulukları vardır.
Eğer o insanlar, bu sorumlulukların altında eziliyor ya da güç zehirlenmesi yaşıyorsa, bu kez gerekli merciler görevlerini yapmak zorundadır.
İyi şeylerin ödüllendirilmesi gibi, yapılan yanlışların da bir karşılığı olmalı.
Sonuç olarak...
- Şahıs kim olursa olsun, bulunduğu makamı suistimal ediyorsa özür dileyip görevini bırakmalıdır.
- O bırakmaya yanaşmıyorsa, ilgili merciler tarafından görevinden alınmalıdır.
- Hiçbiri olmadı mı? O zaman sözü yeni Spor Bakanı söyleyecek.
- O da mı olmadı. Artık talimat verecek makam belli!..
ARDA TURAN ÖRNEĞİ
Denebilir ki, “Efendim insanlar hata yapabilir, hoşgörmek de lazım...” O zaman size Arda Turan örneğini gösteririm. Bir hata yaptı, özür diledi ve daha çok zaman taşıyacağı milli formayı bırakıp gitti.
Şimdi hocam... Birileri sizi görevden almadan kendi gururunuzla bırakmanız lazım değil mi?
Ve kimse “Dünya Kupası’na katılma mücadelesi içindeyiz. Bu işi büyütmeyelim” demesin.
Bazı durumlar vardır ki, bir karar uygulandığında zarar görürken, aslında doğruluğun temelini atmışsınızdır. Karşılığını da zamanla alırsınız. (Hürriyet)
- 16 yaşındaki Alman terörist:Eve dönmek istiyorumRevizyon sonrası ilk! Sözcü belli olacakFazla tüketen pahalı alacak!Memur zammında yeni gelişme!Ev hanımlarına devlet desteğiİstanbul'un en büyüğü olacak! Tarih belli olduPYD’de rüşvet depremiPepe, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktıF.Bahçe'nin rakibinden müthiş geri dönüş!Lucescu'dan Galatasaray'a ilk cevap
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
- "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
İmsak 03:56 Güneş 05:45 Öğle 13:18 İkindi 17:12 Akşam 20:37 Yatsı 22:18
- 33°C Adana
- 34°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 29°C Ağrı
- 27°C Amasya
- 26°C Ankara
- 38°C Antalya
- 26°C Artvin
- 32°C Aydın
- 29°C Balıkesir
- BIST: 107.304 0.43
- Altın: 143,250 0.39
- Dolar: 3,5450 0.23
- Euro: 4,1309 0.24
Terim'e ağır sözler! "Gururunla istifa et"
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Alaçatı'da karıştığı kavga ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kovulmuştu! İşte Değirmenci'nin yeni işi
- Saldırıya uğrayan doktor konuştu! İstifa etti mi?
- Tek seferde 17 yavru doğurdu!
- Türk kadını dünya literatürüne girdi!
- Cinayetin altından çıkan kan donduran detay
- Denizden böyle çıkarıldı! Kimse beklemiyordu ama..
- Gerilla annesi olmak istiyordu! Bakın ne oldu
- Denize atılan bidondan çıktı! Değeri 5 milyon dolar
- 401 no'lu odada intikam randevusu!
- Bakan Soylu talimat verdi: 81 ilde başlatıldı
- Maden ocağında göçük! Acı haber geldi...
- “FETÖ konusunda Türkiye kadar hassasız”
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.