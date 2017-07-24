G.Saray'dan transfer için resmi açıklama!

Galatasaray'da Maicon, Mariano, Belhanda ve Gomis'in ardından bir transfer daha geliyor; Feghouli.

Kısa bir süre önce Fransa'ya giden başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün, dün akşam geç saatlerde İstanbul'a döndü.

İstanbul'a dönüşü sırasında Bein'e açıklamalarda bulunan Ergün, "Feghouli ile görüşmelerde bulunduk, transferler kesinleşmeden bir şey konuşmak doğru olmuyor, umarım mutlu sona ulaşacağız. Transfer görüşmelerimiz devam ediyor ama bu transfer görüşmemiz bire bir Feghouli ile oldu. Bu hafta içerisinde Feghouli'nin transferinin netleşmesini bekliyoruz" dedi.

Sinan Gümüş'ün durumu hakkında da konuşan Ergün, "Şu anda Sinan Gümüş'ün durumu için netleşen bir durum yok, bu hafta içerisinde Sinan Gümüş'ün de durumuna bakacağız" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Feghouli, sarı-kırmızılı kulüpten bonuslar hariç 12 milyon euro garanti ücret alacak.